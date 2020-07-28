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Raiders coach gets custom Ford Mustang
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:57s - Published
Raiders coach gets custom Ford Mustang

Raiders coach gets custom Ford Mustang

Raiders coach gets custom Ford Mustang painted silver and black with team's logo on it.

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GRUDEN, WAS WELCOMED TO THEVALLEY WITH A BRAND NEW 20-20FORD MUSTANG SHELBY G-T- 500.IT WAS PAINTED SILVER AND BLACKAND HAS THE RAIDERS LOGO ON IT.AND IT HAS A CUSTOMIZED ALDAVIS- INSPIRED LICENSE PLATE.COACH GRUDEN HAS A "SPOKESMAN"PARTNERSHIP WITH THE SOUTHERNNEVADA FORD DEALERS.ADLIBLET'S GO TO.....13 FIRST ALERTMETEOROLOGIST...DANI BECKSTROM.WITH HIGH PRESSURE BACK INCONTROL, SUNSHINE AND HOTTEMPERATURES DOMINATE THEFORECAST THROUGH THE WEEKENDWITH AN EXCESSIVE HEAT WARNINGGOING INTO EFFECT STARTINGTHURSDAY.TEMPERATURES START IN THE 80SEACH DAY THIS WEEK WITH THEHEATING TREND TAKING HIGHS NEAR109




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Dylan Eddlemon Raiders coach Jon Gruden gets custom silver & black Shelby Mustang https://t.co/0UIl5hALR6 33 minutes ago

RaiderCL

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