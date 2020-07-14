Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Gov. criticized over pandemic response
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:14s - Published
Gov. criticized over pandemic response

Gov. criticized over pandemic response

DeSantis remains under fire when it comes to his overall handling of the pandemic, with one Florida mayor now sending him a scathing letter about it.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

IF YOU HAVE ANY INFORMATION,CALL FORT MYERS POLICE OR CRIMESTOPPERS.FLORIDA’S AVERAGE NUMBER OFDAILY NEW CORONAVIRUS CASES HASSOARED MORE THAN15-HUNDRED-PERCENT SINCE THEGOVERNOR DECIDED TO REOPEN INEARLY MAY.THIS MORNING, JESSICA ALPERN ISLOOKING AT HOW HE’S HANDLED THEPANDEMIC... AND WHY ONE FLORIDAMAYOR SENT HIM A SCATHING LETTERABOUT IT.THAT LETTER COMES FROM A SOUTHFLORIDA MAYOR.AS WE KNOW, CASES OF COVID-19HAVE REMAINED THE HIGHEST THERE.VO:THAT MAYOR OF MIAMI BEACH SAYSDESANTIS WAS QUOTE "UNPREPARED"AND "FAILED" WHEN IT COMES TOSTOPPING THE SPREAD OF COVID-19.FLORIDA REPORTED THE MOST NEWCASES IN THE U-S AGAIN ONMONDAY.THE LATEST STATE REPORT SHOWSTWO SOUTHWEST FLORIDA COUNTIESREMAIN IN THE TOP 10 FOR TOTALCASES(attached screenshot).ALL OF THIS IS LEADING MANY TOTAKE A CLOSE LOOK AT HOW THEGOVERNOR HAS HANDLED THEPANDEMIC.WHEN IT COMES TO AREAS LIKESOUTH FLORIDA, WHO LEADS THESTATE IN TOTAL CASES, MANY FEELTHERE’S A DISCONNECT.SOTVO:Gov.

Ron DeSantis"I do think South Florida isdefinitely stabilized and Ithink Miami is showing somesigns of improvement as well."SINCE REOPENING ... FLORIDA’SAVERAGE NUMBER OF DAILY NEWCASES JUMPED ABOUT 1500%.AND DOZENS OF HOSPITALSTHROUGHOUT THE STATE HAVE RUNOUT OF ICU BEDS.IN MIAMI DADE COUNTY, I-C-U BEDSARE BEYOND 140% CAPACITY... ANDHOSPITALS HAVE BEEN FORCED TOCONVERT REGULAR BEDS TO I-C-UBEDS.IN A SCATHING LETTER TO THEGOVERNOR... THE MAYOR OF MIAMIBEACH CALLED OUT DESANTIS FORTHE QUOTE "UNPREPARED" AND"FAILED" CONTACT TRACINGRESPONSE TO COVID-19 WHICH HESAYS LED TO THE "UNCONSTRAINEDGROWTH OF THE VIRUS."SOTVO:Mayor Dan Gelber // Miami Beach"We are in the midst of a very,very vicious spike in ourcommunity in Miami-Dade county."HE SAYS HE NEEDED MORE THAN800-CONTACT TRACERS WHEN THESTATE REOPENED, AND HAD LESSTHAN 200.HE SAYS TRACERS SOMETIMES ONLYTRACKED ABOUT 7% OF THOSEINFECTED, OVER A TWO-WEEKPERIOD.TAG:GOVERNOR DESANTIS ALSO REMAINSUNDER FIRE FOR HIS RESISTANCE TOA COUNTY WIDE MASK MANDATE




You Might Like

Related news from verified sources

Kentucky Resident Sen. Rand Paul Calls for NY Gov. Andrew Cuomo’s Impeachment Over ‘Disastrous’ Pandemic Response

Kentucky Resident Sen. Rand Paul Calls for NY Gov. Andrew Cuomo’s Impeachment Over ‘Disastrous’ Pandemic Response Kentucky resident and U.S. Senator Rand Paul (R), who notoriously worked out in the Senate gym and...
Mediaite - Published

Fox News’ Janice Dean Calls Gov Cuomo ‘As Weak As They Come’ on Coronavirus Response

Fox News senior meteorologist Janice Dean attacked New York governor Andrew Cuomo Wednesday, calling...
The Wrap - Published Also reported by •CBS 2


Watch live: Gov. John Carney gives update on COVID-19 response in Delaware

On Tuesday, Gov. John Carney continues his regular update on Delaware's response to the coronavirus...
Delawareonline - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Gov. Baker Will Meet With VP Mike Pence [Video]

Gov. Baker Will Meet With VP Mike Pence

Gov. Charlie Baker plans to meet with Vice President Mike Pence this weekend on Nantucket to discuss the federal response to the coronavirus pandemic.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 00:19Published
Gov. Andrew Cuomo Gives Coronavirus Briefing [Video]

Gov. Andrew Cuomo Gives Coronavirus Briefing

Gov. Andrew Cuomo on the coronavirus pandemic before jumping on a plane to head to Georgia to discuss the response there.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 28:34Published
Gov. DeSantis Heckled Over Coronavirus Response [Video]

Gov. DeSantis Heckled Over Coronavirus Response

Brooke Shafer reports many people are growing frustrated with our leaders' response to the pandemic.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 03:37Published