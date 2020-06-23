Supreme Court halts Idaho online signatures for initiative

AN IDAHO GROUPMUST STOPCOLLECTING ONLINESIGNATURES... FORAN EDUCATIONFUNDING INITIATIVEFOR THE FALLBALLOT.THE HIGH COURT...GRANTINGGOVERNOR LITTLE'SREQUEST FOR ASTAY... ON A DISTRICTCOURT'S ORDERTHAT OKAYED THESPECIAL, EXTENDEDSIGNATUREGATHERING.AT LEAST UNTIL AFEDERAL APPEALSCOURT CAN HEARTHE CASE... ANDMAKE A RULING.AS WE TOLD YOU...RECLAIM IDAHO --THE GROUP BEHINDTHE SUCCESSFULEFFORT TO EXPANDMEDICAID COVERAGEIN OUR STATE -- ISNOW PUSHINGANOTHER INITIATIVE.THIS ONE SEEKS TORAISE $170 MILLIONDOLLARS FOR K-12EDUCATION... BYRAISING TAXES ONCORPORATIONS...AND THE WEALTHY.IDAHO RANKS LASTIN THE COUNTRY...FOR EDUCATIONFUNDING.RECLAIM IDAHO...FILED SUIT AGAINSTTHE STATE... SAYINGTHE GOVERNOR'SLOCKDOWN ORDERSPREVENTED THEMFROM GATHERINGSIGNATURES... WHICHTHEY SAY IS A RIGHTPROTECTED BY THEFIRST AMENDMENT.THE GROUPBELIEVES IT SHOULDGET MORE TIME...AND BE ALLOWED TOCOLLECTSIGNATURESELECTRONICALLY.THE GOVERNOR...DOES NOT.JU