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Supreme Court halts Idaho online signatures for initiative
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:53s - Published
Supreme Court halts Idaho online signatures for initiative

Supreme Court halts Idaho online signatures for initiative

The U.S Supreme Court has ruled that an Idaho group must stop collecting online signatures for an education funding initiative for the November ballot.

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AN IDAHO GROUPMUST STOPCOLLECTING ONLINESIGNATURES... FORAN EDUCATIONFUNDING INITIATIVEFOR THE FALLBALLOT.THE HIGH COURT...GRANTINGGOVERNOR LITTLE'SREQUEST FOR ASTAY... ON A DISTRICTCOURT'S ORDERTHAT OKAYED THESPECIAL, EXTENDEDSIGNATUREGATHERING.AT LEAST UNTIL AFEDERAL APPEALSCOURT CAN HEARTHE CASE... ANDMAKE A RULING.AS WE TOLD YOU...RECLAIM IDAHO --THE GROUP BEHINDTHE SUCCESSFULEFFORT TO EXPANDMEDICAID COVERAGEIN OUR STATE -- ISNOW PUSHINGANOTHER INITIATIVE.THIS ONE SEEKS TORAISE $170 MILLIONDOLLARS FOR K-12EDUCATION... BYRAISING TAXES ONCORPORATIONS...AND THE WEALTHY.IDAHO RANKS LASTIN THE COUNTRY...FOR EDUCATIONFUNDING.RECLAIM IDAHO...FILED SUIT AGAINSTTHE STATE... SAYINGTHE GOVERNOR'SLOCKDOWN ORDERSPREVENTED THEMFROM GATHERINGSIGNATURES... WHICHTHEY SAY IS A RIGHTPROTECTED BY THEFIRST AMENDMENT.THE GROUPBELIEVES IT SHOULDGET MORE TIME...AND BE ALLOWED TOCOLLECTSIGNATURESELECTRONICALLY.THE GOVERNOR...DOES NOT.JU




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Troops To Teachers - Idaho Supreme Court halts Reclaim Idaho’s K-12 petition drive https://t.co/H8WGjLdtsX 2 days ago

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