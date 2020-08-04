Controversy over schools reopening continues in Lee County

THAT’S COMING UP.(ADLIB TOS’WE CONTINUE OUR SAFELY BACK TOSCHOOL SERIES, WITH A LOOK ATHOW SCHOOLS WILL HANDLE GYMCLASS ONCE THEY REOPEN -- BOTHFOR FACE-TO-FACE AND ONLINSTUDENTS.JESSICA ALPERN HAS THE LATEST ONHOW DISTRICTS ARE PREPARING...AND ALSO HAS THE DETAILS ONRALLY PLANNED FOR TODAY, TO CALLFOR A FULLY VIRTUAL START TO THESCHOOL YEAR.WITH SCHOOLS IN SOUTHWESTFLORIDA SET TO REOPEN AT THE ENDOF THE MONTH...A BIG QUESTION ON MANY OF YOURMINDS IS HOW P-E WILL WORK?BOTH WITH SOCIAL DISTANCING FORIN-PERSON LEARNERS... AND FORTHOSE LEARNING FROM A DISTANCETHE SCHOOL DISTRICT OF LEECOUNTY TELLS ME A TASK FORCE ISTARTING TO MEET THIS WEEK TODEVELOP EXPECTATIONS FOR VIRTUALP-E LEARNERS.THE TASK FORCE WILL ALSO ADDREMIDDLE AND HIGH SCHOOL GYMCLASSES.WE KNOW FACE-TO-FACE ELEMENTARYSCHOOL LEARNERS WILL STAY WITHEIR CLASS AND BE WITH ONEINSTRUCTOR IN THEIR OWN SPACEDURING P-E.BUT MASKS WILL NOT BE REQUIRDURING THOSE CLASSES OR DURINGRECESSTHE DISTRICT SAYS SOCIALDISTANCING WILL BE AT THEFOREFRONT OF ALL LESSON PLANS.AND THAT THE VAST MAJORITY OACTIVITIES WILL FOCUSINDIVIDUAL SKILL SET TEACHING...THINGS LIKE BASKETBALL HANDLING.SAFELY OFFERING GYM CLASS DURINGA PANDEMIC IS A CHALLENGEDISTRICTS ACROSS OUR STATE ARECURRENTLY SORTING OUALONG WITH THE CHALLENGE OFKEEPING SO MANY KIDS HEALTHYFROM A DISTANCE."we’re looking at that lifetimefitness, health-type ofactivities so that we’ll be ableto give those lifetime skills tothe families and the children."P-E TEACHERS ACROSS OUR STATESAY LESSONS WILL ALSO LOOK ATMENTAL HEALTH.BUT AS DISTRICTS PREPARE TO MEETTHE CHALLENGES OF SOCIALDISTANCING FOR IN-PERSLEARNERS...A PEACEFUL CAR RALLY IS PLANNEDIN LEE COUNTY TODAY.ORGANIZED BY LEE EDUCATORS FSAFE SCHOOLS, THEY’RE PUSHINGFOR A FULLY VIRTUAL START TO THESCHOOL THE SCHOOL YEAR...IN LIGHT OF THE STATE EDUCATIOCOMMISSIONER’S EMERGENCY ORDERREQUIRING ALL DISTRICTS REOPENBRICK AND MORTAR SCHOOLS."He spoke about showing kindnessand compassion to families andopening the economy, but nowherein that order do they evenacknowledge the fact thatstudents don’t attend school ina vacuum.
They act as if there’sno teacher there, no bus driverthere.""As we bring back even half is45,000 students and 12,000employees... we have the badopportunity to be asuper-spreader in thecommunity."THE GROUP WANTS TO START THESCHOOL YEAR FULLY VIRTUAL ANDREASSESS THE COVID-19 NUMBERSMID-OCTOBER.HUNDREDS ARE EXPECTED TO ATTENDTODAY’S CAR RALLY IN SUPPORT.DETAILS ON THE RALLY ARE ON OURWEBSITE.WE’LL HEAR MORE FROM THAT G