Regreso a clases en Shasta High School Video Credit: KHSL - Published 29 minutes ago Regreso a clases en Shasta High School Cientos de estudiantes volvieron a clases en Shasta High School con un modelo híbrido donde unos estudiantes van a clases lunes y jueves y otros martes y viernes. Los miércoles son días virtuales. 0

shares ShareTweetSavePostSend Shasta high dio la bienvenida a los estudiantes al campus despés de estar fuera durante meses. Puede ver a los padres dejar a sus hijos. Automoviles que llegan para asegurarse de que sus hijos no lleguen tarde a su primer ía. Los autobuses escolares tambén llegan para dejar a los niños. Ahora se requiere que los estudiantes usen una áscara mientras esén en el campus. La escuela dice que aunque el primer ía es un poco cótico, se alegran de que sus estudiantes esén de vuelta en el campus.## estamos muy feliz que los estudiantes hayan regresaso a la escuela. Nos dio mucho gusto verlos ahora y que pudieran venir a la escuela. Y tambien les explicamos que es muy importante que hagan todas las cosas como tener las mascaras y tener distancia. La escuela shasta high tiene un modelo íbrido. Eso significa que un grupo de estudiantes iá a la escuela el lunes y jueves, y otro grupo estaá en clase los martes y viernes. Mientras que el mércoles seá un ía para que los maestros trabajen en actividades de aprendizaje a distancia. Shasta high tambén ofrece estudio independiente para familias que no se sienten ómodas con las





