Pigskin Preview: Omaha Skutt Catholic
Pigskin Preview: Omaha Skutt Catholic
Skutt Catholic is coming off back to back state titles and is eyeing a third straight.
PREVIEWS...THE SKYHAWKS HAVESOARED TO THE CLASS BSTATE TITLE THE LASTTWO YEARS...THEY LOSE ALL-STATEQUARTERBACK AND D-BTYSON GORDON...BUT EXPECTATIONS OF ADEEP POSTSEASON RUNSTILL REMAIN FOR MATTTURMAN'S TEAM...NOLAN: OBVIOUSLY,WE HAD A LOT OFGREAT EXAMPLES INTHE YEARS AHEADOF US.SO WE'RE JUSTTRYING TOCONTINUE THATAND KEEP THELEGACY GOING.KEEP DOING OURBEST.NAT POP MATT:SOME OF THESEGUYS HAVEN'TPLAYED A WHOLELOT IN TERMS OFSTARTERS MINUTESBUT THEY HAVEPLAYED A LOT ONFRIDAY NIGHTS INTHE LAST COUPLEYEARS.I THINK THEY'REPRETTY HUNGRY TOSHOW WHAT THEYCAN DO.BARRET:THERE'SBEEN A LOT OFANTICIPATION FORTHIS SEASON WITHALL OF OURSUCCESS THE LASTTWO YEARS, WE'REHOPING TO KEEP ITUP NEXT YEAR ANDHOPEFULLY HAVE AGOLD MEDALAROUND OUR NECKAT THE END OF THESEASON.SKUTT VISITS OMAHARONCALLI NEXT FRIDAYIN THE SEASON OPENER...TALK ABOUT SPORTS...