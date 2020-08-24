ABC exclusive interview with Biden and Harris
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published
ABC exclusive interview with Joe Biden and Kamala Harris.
CANDIDATE JOE BIDEN..AND HIS RUNNING MATEKAMALA HARRIS..SAT DOWN FOR THEIR FIRST JOINTINTERVIEW SINCE ACCEPTING THEDEMOCRATIC NOMINATION.THEY SPOKE WITH ROBIN ROBERTSAND DAVID MUIR.COVERING A VARIETY OFTOPICS...FROM THEIRPROMISES...TO THEIR STAND ONDEFUNDING POLICE.THEY ALSO SPOKE ABOUT HANDLINGCOVID-19.40-47 BUTTED TO 2:10-2:18(...:40 THIS IS ABOUT LETTINGAMERICAN PEOPLE TELL TRUTH...NOT STEPPING OUT OF THEWAY:47......) (...2:10 SO IFSCIENTISTS SAY SHUT IT DOWN...WOULD LISTEN TO THE SCIENTITS2:18...)IF YOU MISSED THE INTERVIEW YOUCAN WATCH IT ON ABC DOT COM.ANOTHER SHAKE UP A