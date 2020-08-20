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American Airlines announces job cuts

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:38s - Published
American Airlines announces job cuts
American Airlines announces job cuts

STORIES THAT COULD IMPACTGREEN COUNTRY RESIDENTS..THE WORLD'S LARGEST AIRLINEAND ONE OF TULSA'S BIGGESTEMPLOYERS ANNOUNCED IT'LL BECUTTING THOUSANDS JOBS BYOCTOBER..

DUE TO SLOW TRAVELDEMAND.2 WORKS FOR YOU'S GITZELPUENTE IS LIVE AT THE TULSAINTERNATIONAL AIRPORT WITHMORE.

GITZEL?AT THIS POINT..

IT'S STILLUNCLEAR IF THE EMPLOYEEREDUCTION WILL IMPACTAMERICAN AIRLINES' TULSAMAINTENANCE BASE.BUT I DID LEARN THAT ABOUT800 EMPLOYEES IN THECOMPANY'SMAINTENANCE AND RELATED TEAMIN THE U-S WILL BE AFFECTED.MAYOR G-T BYNUM RESPONDED TOTHE NEWS TODAY SAYING THAT.AMERICAN AIRLINES HAS ALWAYSBEEN AND WILL CONTINUE TO BEA MAJOR PARTNER FOR TULSA,THE REGION AND THE STATE OFOKLAHOMA.

AND THE CITY LOOKSFORWARD TO CONTINUING TOWORK WITH AMERICAN AS THEYPLAN INVESTMENTS IN THETULSA BASE.THE MAINTENANCE FACILITY HASBEEN CORE TO THE COMPANY'SOPERATION FOR MORE THAN 70YEARS.

IT CURRENTLY EMPLOYSMORE THAN 5,000 TECHNICIANSIN TULSA.

AMERICAN AIRLINESANNOUNCED IT WILL FURLOUGHAPPROXIMATELY 17,500EMPLOYEES ACROSS THE COMPANYEFFECTIVE ON OCTOBER 1..INCLUDING PILOTS, FLIGHTATTENDANTS AND MAINTENANCEWORKERS.DUE TO THE FALLOUT FROM THEPANDEMIC..

THE AIRLINE LOSTTWO BILLION DOLLARS LASTQUARTER..

AND IT EXPECTS TOFLY LESS THAN 50% OF THEAIRLINE IN THE FOURTHQUARTER.I REACHED OUT TO THE LOCALMAINTENANCE WORKERS UNIONFOR AMERICAN AIRLINES..

ANDSTILL WAITING TO HEAR BACK..WE'LL UPDATE YOU ON THISSTORY WHEN WE LEARN MOREINFORMATION.

REPORTING INTULSA, GP, 2WFYTHE TULSA




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RaRa @rara710 🇵🇷 RT @ariel_plasencia: AMERICAN AIRLINES ANNOUNCES 19K STAFFING CUTS 17,500 are furloughs. That includes 8,100 flight attendants. And 1,600… 31 minutes ago

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gail simmons RT @AndyVermaut: American Airlines announces plan to cut 19,000 jobs—unless Congress extends pandemic aid https://t.co/pKrjtsEZ3g https://t… 3 hours ago

AndyVermaut

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Eleanor Rigby RT @dcexaminer: In exchange for $25 billion in federal aid, @AmericanAir can't lay off any employees until after September 30th. On Oct.… 4 hours ago

emilylangok

Emily Lang RT @TiffanyAlaniz: BREAKING: American Airlines announces 19,000 furloughs, layoffs, that will impact Tulsa workers. The company-wide job cu… 5 hours ago

DUhockeyFan

W. Patrick Wilson @ 🏡 America’s largest carrier @AmericanAir announces 'sobering' cuts amid economic fallout from #coronavirus pandemic… https://t.co/c1EgCfLCMx 6 hours ago


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