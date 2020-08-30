Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

23ABC Weather for August 31, 2020

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:59s - Published
23ABC Weather for August 31, 2020

23ABC Weather for August 31, 2020

Building high pressure sends temperatures soaring to sizzling summer highs around 105 for the holiday weekend ahead.

FORECAST..DRY WEATHER IS EXPECTED TOCONTINUE OVER THE CENTRALCALIFORNIA INTERIOR FOR THE NEXTSEVERAL DAYS WITH ABOVEAVERAGE TEMPERATURES.

WE'LL BEHOVERINGAROUND THE 100 DEGREE MARK HEREIN BAKERSFIELDTHROUGH AT LEAST WEDNESDAYBEFOREEXCESSIVE HEAT RETURNS TO THESAN JOAQUIN VALLEY, LOWERFOOTHILLS AND THE KERN COUNTYDESERT BY THE END OF THEWEEK.

CLIMBING TEMPERATURES WILLGET CLOSE TO RECORDLEVELS LABOR DAY WEEKEND WITHAFTERNOON HIGHS OF 105 ORHIGHER POSSIBLE SATURDAY THROUGHMONDAY HERE INBAKERSFIELD.

THERE IS NO RAIN INSIGHT AND THAT MEANS STILL NORELIEF FROM THE STATE'S WILDFIRESMOKE AND BAD AIR QUALITY.(THERE ARE NO MAJOR TRAFFICINCIDENTS TO REPORT THISMORNING.)




You Might Like


Tweets about this

Bakocom

Bako.com 23ABC Weather for August 28, 2020 by 23 ABC #News | KERO 30 minutes ago 2 minutes, 22 seconds 11 views - Watch Vide… https://t.co/zyYa0Bjtfu 3 days ago

Bakocom

Bako.com 23ABC Weather for August 27, 2020 by 23 ABC #News | KERO 20 minutes ago 2 minutes, 16 seconds 32 views - Watch Vide… https://t.co/ZJTgtIea3K 4 days ago

Bakocom

Bako.com 23ABC Evening weather update August 26, 2020 by 23 ABC #News | KERO 1 hour ago 1 minute, 33 seconds 50 views - Watc… https://t.co/PfokV3vw3u 5 days ago

Bakocom

Bako.com 23ABC Weather for August 25, 2020 by 23 ABC #News | KERO 40 minutes ago 2 minutes, 42 seconds 31 views - Watch Vide… https://t.co/CSdMCGNy7O 6 days ago

Bakocom

Bako.com 23ABC Evening weather update August 24, 2020 by 23 ABC #News | KERO 22 minutes ago 2 minutes, 3 seconds 17 views -… https://t.co/zDVTwmsEgH 1 week ago

Bakocom

Bako.com 23ABC Weather for August 24, 2020 by 23 ABC #News | KERO 44 minutes ago 2 minutes, 12 seconds 50 views - Watch Vide… https://t.co/TVXqBOveyS 1 week ago


Related videos from verified sources

Tracking the Tropics | August 31, morning update [Video]

Tracking the Tropics | August 31, morning update

ABC Action News tracks tropical developments in the Atlantic and Gulf of Mexico.

Credit: ABC Action News     Duration: 01:21Published
Tracking the Tropics | August 30 evening update [Video]

Tracking the Tropics | August 30 evening update

ABC Action News tracks tropical developments in the Atlantic and Gulf of Mexico.

Credit: ABC Action News     Duration: 01:42Published
Tracking the Tropics | August 30 morning update [Video]

Tracking the Tropics | August 30 morning update

ABC Action News tracks tropical developments in the Atlantic and Gulf of Mexico.

Credit: ABC Action News     Duration: 01:33Published