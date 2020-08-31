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Boca Raton will soon have its very own ice rink

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:44s - Published
Boca Raton will soon have its very own ice rink

Boca Raton will soon have its very own ice rink

A multimillion-dollar addition is coming to southern Palm Beach County, one that combines the arts and ice under one roof.

THE ARTS AND ICE..

UNDER ONEROOF...AND HAS CREATED A FEWQUESTIONS FOR THOSE LIVING INTHE AREA.

WPTV NEWSCHANNEL 5'STODD WILSON WITH A LOOK ATWHAT IS BEING CALLED BOCA ICEAND FINE ARTS CENTER.<< (SOT 02:03:00) 2 SEC (COVERWITH VIDEO OF HIS KIDS.) WE'VEGOT A LOT OF HOCKEY GOING ONIN SOUTH FLORIDA.

NATS: (VO)MIKE MOSCHETTE HAS TWO BOYSWHO PLAY HOCKEY.

THE GAME IS AWAY OF LIFE IN HIS HOUSEHOLD.(SOT 1:55:00) FIVE NIGHTS AWEEK I'M AT ONE RINK IN SOUTHFLORIDA WHERE THE KIDSPRACTICE AND THEN WE PLAY JUSTABOUT EVERY OTHER WEEKEND.NATS: (VO) MIKE JUST RECENTLYHEARD THAT A DEVELOPER ISLOOKING TO BUILD THE BOCA ICEAND FINE ARTS CENTER.

(SOT03:10:00) 4 SEC I LIVE INBOCA, TO HAVE SOMETHING RIGHTNEAR THE HOUSE WOULDDEFINITELY BE CONVENIENT.

(SOT3:24:00) (COVER WITH VIDEOPLEASE) 9 SEC ALSO DUE TO THEFACT THAT THE MORE ICE RINKSIN SOUTH FLORIDA THE MORE KIDSTHAT WILL PLAY, WILL HELP GROWTHE SPORT.

NATS: (VO) THE CITYOF BOCA RATON RECENTLYAPPROVED THE PROJECT THAT WILLHOUSE TWO NHL SIZE RINKS, ARUNNING TRACK ALONG WITH ,BALLET/DANCE UNDER ONE ROOF.(SOT 19:56:04) THAT'S GOING TOBE ON THE NORTHERN TIP OF OURCITY RIGHT OFF OF CONGRESSAVENUE RIGHT WHERE THE I-95INTERCHANGE IS AND IT'S GOINGTO FILL A HUGE NEED IN OURCITY.

NATS: (VO) COUNCILMANANDY THOMSON SAYS WHILE THEFACILITY WILL SERVE A VARIETYOF USES - IT ALSO TRIGGEREDTRAFFIC AND PARKING CONCERNSFOR THOSE LIVING NEARBY.

(SOT19:57:54) 13 SEC ALLLEGITIMATE CONCERNS AND WHATTHE DEVELOPERS DID WAS WORKWITH THEM TO MAKE SURE THOCONCERNS WERE ADDRESSED.THEY'RE GOING TO HAVE SPEEDBUMPS TO BE PUT INTO THEIRNEIGHBORHOOD, THEY'RE GOING TOHAVE SECURITY PEOPLE WHO AREOUT THERE DIRECTING TRAFFIC INTHE EVENT THERE'S A SPECIALEVENT.

NATS: (VO) THE CENTERIS EXPECTED TO BE COMPLETED INTHE FALL OF 2021... MOSCHETTESAYS THE NEWS IS GREAT.

(SOT2:35) IT KEEPS THE KIDS OUT OFTROUBLE, KEEPS THEM OFF THESTREET.

NATS: (VO) IN BOCARATON, TODD WILSON, WTV NC5




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e_rabbath

E Rabbath @EducationFL Sadly, it is the consensus of my kids’ friends in HS in Boca Raton that they are choosing not to retur… https://t.co/KLsP67sqhp 2 days ago

MarkOsbornJr1

Mark Osborn Jr 🌹 @NWSWPC It has already been happening in the keys and around Boca Raton. Looks like it will start soon in Miami. 4 days ago

mfkathleen

Kathleen Moore RT @gosection8: The Boca Raton Housing Authority (BRHA) waiting list for Public Housing apartments is opening soon! Applications will be ac… 5 days ago

gosection8

GoSection8.com The Boca Raton Housing Authority (BRHA) waiting list for Public Housing apartments is opening soon! Applications wi… https://t.co/I0WCu3w8Sb 5 days ago


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