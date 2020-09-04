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All Monterey Bay beaches close for Labor Day weekend

Video Credit: KSBW - Duration: 01:45s - Published
All Monterey Bay beaches close for Labor Day weekend
All Monterey Bay beaches close for Labor Day weekend

TOMORROW AT 5 IN THEMORNING..BUT IT'S NOT JUST THEPANDEMIC GOVERNMETNLEADERS ARE WORRIEDABOUT..THEY ALSO WANT A LESSCROWDED COUNTY ASMANY FIRE VICTIMS ARESTILL NAVIGATINGPOST-DISASTER.THE HEAT IS ON ITS WAYTO THE CENTRALCOAST..AND GOVERNMENTLEADERS FEAR TOURISTSMAY COME WITH IT..02:21 "THE SIMPLEMESSAGE IS ENJOY THEWEEKEND, BUT DO IT ATHOME."SANTA CRUZ COUNTY ISCLOSING SAND ACCESSOFF TO ITS BEACH..WITH SOME EXCEPTIONSIN THE EVENING HOURS..02:08 "WE'LL HAVE A FULL-TEAM OF OFFICERS ON THEBEACH PREPARED TO DOENFORCEMENT AND PEOPLESHOULD KNOW THAT IFTHEY'RE GOING TO COMEOVER HERE." VIOLATORSCOULD BE HIT WITH ACITATION OF 1-THOUSAND DOLLARS..BUT THE ENFORCEMENTBEGAN WELL BEFORETHIS WEEKEND..WHEN SANTA CRUZCOUNTY USED FACEBOOKADS TO WARN THOSELIVING IN NEIGHBORINGCOUNTIES.."WE PURCHASED SEVERALTHOUSAND DOLLARS BOTH INTHE CENTRAL VALLEY, FRESNOCOUNTY REALLY ALL THE WAYUP TO SACRMENTO AND THEBAY AREA" THE CITY ANDCOUNTY ARE HOPING TOAVOID SCENES LIKE THISONE..WHEN THE LAST HEATWAVE BROUGHTTHOUSANDS TO THEBEACHES..WHILE MANY ON SOCIALMEDIA ARE ON BOARDWITH THE CLOSURES...SOME LOCAL BUSINESSOWNERS SAY THEANNOUNCMENT WASANOTHER BLOW..IN AN ALREADY DIFFICULTYEAR.05:50 "IT WAS A LITTLEDISSAPOINTING." STEVEMENDOZA OWNS THEPIZZERIA AND ICE CREAMSHOP IN FRONT OF MAINBEACH..AND HIS TOURISTDEPENDENT BUSINESS ISDOWN 50 PERCENT THISYEAR..HE SAID IT'S BEEN ASTRUGGLE TO KEEP HISDOORS OPEN..06:08 "WE WERE HOPING TOGET ONE GOOD LAST SUMMERWEEKEND TO MAKE SOMEPROFIT, TO MAKE SMOEMONEY, TO GET US TRHOUGHTHE SEASON." 07:54 "WE'REKEEPING OUR FINGERCROSSED AND HOPING THATWE CAN SURVIVE UP UNTILTHE NEW YEAR."IN ADDITION TO THECLOSURES..THE COUNTY IS ALSOASKING LOCAL MOTELSAND HOTELS TO GIVE UPROOMS TO CZULIGHTNING FIRE VICTIMSFIRST,RATHER THANTOURISTS.




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db2474056498

db24 @GavinNewsom @GavinNewsom please Monterey County and Santa Cruz County is filled with people right now traffic is c… https://t.co/Rxhme70yFi 5 hours ago

KSBW_Kyla

Kyla Linville RT @KSBWLauren: Central Coast beaches, from Santa Cruz to Carmel, will be closed this Labor Day weekend due to COVID-19 concerns. Here's th… 10 hours ago

LAJensen

We Respect Vets - Wear A Damn Mask You won’t want to hear this. Monterey Bay beaches, from Santa Cruz to Carmel, are closed from Friday 9/4 through Mo… https://t.co/da82BlEuNU 10 hours ago

KSBWLauren

Lauren Seaver Central Coast beaches, from Santa Cruz to Carmel, will be closed this Labor Day weekend due to COVID-19 concerns. H… https://t.co/JauNcmP3wk 12 hours ago

mariyaagui

Marie Callenders RT @ksbw: Monterey Bay beaches, from Santa Cruz to Carmel, will be closed over Labor Day weekend due to coronavirus concerns. https://t.co… 13 hours ago


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