Big change coming: Denver hourly forecast for Monday
UNKNOWN MAN.SHE DOES NOT HAVE CUSTODY OFHIM.Katie: 6:53.AFTER RECORD HEAT THIS HOLIDAYWEEKEND, 101 ON SATURDAY, 97YESTERDAY, TODAY LOW TO MID 90S.DOESN'T LOOK LIKE WE WILL BREAKTHE HIGH OF 95 IN 2013, BUTCLOSE.RIGHT NOW, 60°°, UNDER HAZYSUNSHINE.SOME SMOKY CONDITIONS.AIR QUALITY WARNINGS AND HIGHFIRE DANGER TODAY, ESPECIALLYOVER NORTHERN COLORADO.BY NOON, 87 IN DENVER.LOW TO MID 90S THIS AFTERNOON.93, HIGHLANDS RANCH, EVERGREENIN THE LOW 80S.TONIGHT INTO TOMORROW GUSTYWINDS, RANGES OF SNOW EARLY ANDACCUMULATING S