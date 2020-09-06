Labor Day protests in Portland

OUTSIDE OF A POLICE STATION ANDTURNED FIREWORKS INTO CANNONS -LAUNCHING THEM AT OFFICERS.ONGOING PROTESTS IN PORTLANDHAVE BEEN HAPPENING FOR MORETHAN 100 DAYS.IN ROCHESTER, A FIFTH NIGHT OFPROTESTS IN MEMORY OF DANIELPRUDE.HE DIED IN POLICE CUSTODY INMARCH.THERE WERE NO ARRESTS.THE CITY'S PLAN TO KEEP THEPEACE - APPEARS TO BE WORKINGTHERE - ALTHOUGH -PRESIDENT TRUMP IS CRITICIZINGBOTH CITIES' AND THEIR HANDLINGOF THE PROTESTERS.SOT: TRUMP: "THEY THROW ROCKS,THEY THROW CANS OF SOUP, THEYTHROW LOTS OF HARD OBJECTS, ANDRARELY DOES ANYTHING HAPPEN."THE MAYOR OF ROCHESTER SAID INA STATEMENT - PRESIDENT TRUMP'SONLY DESIRE IS TO BAIT PEOPLETO ACT WITH HATE AND INCITEVIOLENCE.BLACK OWNED BUSINESSES AREGETTING MORE ATTENTION THAN
Protesters demanding police reform hit the streets for the 100th consecutive day in Portland, while residents in upstate New York are calling for justice following the killing of a Black man by police...