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Labor Day protests in Portland

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:48s - Published
Labor Day protests in Portland

Labor Day protests in Portland

Demonstrators held a Black Lives Matter march in Portland over Labor Day.

The protests turned violent against the police.

OUTSIDE OF A POLICE STATION ANDTURNED FIREWORKS INTO CANNONS -LAUNCHING THEM AT OFFICERS.ONGOING PROTESTS IN PORTLANDHAVE BEEN HAPPENING FOR MORETHAN 100 DAYS.IN ROCHESTER, A FIFTH NIGHT OFPROTESTS IN MEMORY OF DANIELPRUDE.HE DIED IN POLICE CUSTODY INMARCH.THERE WERE NO ARRESTS.THE CITY'S PLAN TO KEEP THEPEACE - APPEARS TO BE WORKINGTHERE - ALTHOUGH -PRESIDENT TRUMP IS CRITICIZINGBOTH CITIES' AND THEIR HANDLINGOF THE PROTESTERS.SOT: TRUMP: "THEY THROW ROCKS,THEY THROW CANS OF SOUP, THEYTHROW LOTS OF HARD OBJECTS, ANDRARELY DOES ANYTHING HAPPEN."THE MAYOR OF ROCHESTER SAID INA STATEMENT - PRESIDENT TRUMP'SONLY DESIRE IS TO BAIT PEOPLETO ACT WITH HATE AND INCITEVIOLENCE.BLACK OWNED BUSINESSES AREGETTING MORE ATTENTION THAN




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machonejack

Jack Wright💙 just a grumpy ole fellow👍 RT @AmericanIndian8: 'I'm On Edge': Portland Area Braces For Opposing Rallies On Labor Day https://t.co/TxfifpDJjq #INDIGENOUS #TAIRP @N… 11 hours ago

MarcFish15

Marc Fish @BaddCompani Protests demanding racial justice continue in Portland. People gathered at Cathedral Park Monday to li… https://t.co/Nr6c3eM6Kr 15 hours ago

MarcFish15

Marc Fish @BaddCompani LOL What are you talking about? Protests went on just like they always do. Portland is now entering… https://t.co/1G7otnKr5G 15 hours ago

bcsalvador

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Vlemx4u Labor Day protests in Portland https://t.co/FdTgdRNECL 1 day ago


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