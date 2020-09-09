Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' events

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:03s - Published
Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' events

Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' events

Nevada Trump Victory, the campaign for re-electing President Donald Trump, and the Nevada Republican Party held a protest Thursday evening.

HOLD RALLIES...IN NEVADA...THIS WEEKEND...THE GROUP IS HOLDING A RALLYRIGHT NOW..13 ACTION NEWS REPORTER ASTRIDMENDEZ IS LIVE FROM THE GRANTSAWYER BUILDING..MORE THAN 50 PEOPLE SHOWED UPHERE IN FRONT OF THE GRANTSAWYER BUILDING TO PROTESTAGAINST GOVERNOR STEVE SISOLAKBUT ALSO TO REAFFIRM THEIRRIGHT TO GATHER IN SUPPORT OFPRESIDENT DONALD TRUMP.PROTESTORS CHANTED AND HELD UPSIGNS.SOME SEE THIS AS A PREVIEW OFWHAT TO EXPECT THIS WEEKENDWHEN THE PRESIDENT IS EXPECTEDTO BE IN LAS VEGAS, EVEN THOUGHAT THIS POINT, IT'S STILLUNKNOWN WHAT KIND OF EVENT HEWILL BEHOSTING." EVERYBODY HAS THEIR OWNFREEDOMS.WE ENCOURAGE TO FOLLOW THE MASKMANDATE BRING YOUR MASK, WEARYOUR MASK SOCIAL DISTANCE WHENPOSSIBLE, IF YOU FOLLOW INTROTHE VULNERABLE CATEGORY DO NOTFEEL COMFORTABLE, WATCH IT ONTV""THE FACT THAT HE WAS COMING TODO BIG RALLIES BOTH HERE ANDRENO, JUST SHOWS HIS CONTENT TOHEALTH CARE RULES.HERE IN NEVADA YOUR'E NOTSUPPOSED TO HAVE A GATHERING OFMORE THAN 50 PEOPLE IN ONEPLACE, ALWAYS SUPPOSED TO WEARA MASK, WHICH HE NEVER DOES,AND THATS' PART OF THE PROBLEMWHY WE HAVEN'T RECOVERED MOREQUICKLY.NOT EVERYBODY HERE WAS WEARINGA MASK OR RESPECTING THE SOCIALGUIDELINES.THE TWO RALLIES PRESIDENT TRUMPHAD WERE CANCELLED RECENTLY.GOVERNOR STEVE SISOLAK HAS SAIDHE DIDN'T HAVE ANY CONTACT WITHHIS TEAM, BUT HE MENTIONED THATHE HOPES THEY FOLLOW THESTATE'S SOCIALGUIDELINES IN ANY EVENT.PRESIDENT TRUMP'S CAMPAIGN ISEXPECTED TO MAKE ANANNOUNCEMENT SOON ABOUT HISPLANS FOR THIS WEEKEND.WE'LL KEEP YOU UPDATED.NEW AT 6-30!

GOVERNORSISOLAK...ANGRY AFTER THE FEDERALGOVERNMENT DENIED HIS REQUEST




You Might Like


Tweets about this

ramram1956

get real grammy RT @KTNV: #LIVE: Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' weekend events. https://t.co/BocZUHextk https:… 18 minutes ago

EdSahakian1

Ed Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' weekend events https://t.co/KrNV00l6Sq 55 minutes ago

KTNV

KTNV 13 Action News #LIVE: Trump supporters, Nevada GOP protest Gov. Sisolak's attempts to 'shut down' weekend events.… https://t.co/NlMQbrmKag 2 hours ago

CorkerJohn

john corker @AdamLaxalt @realDonaldTrump If Trump lands in Nevada I am protesting flag and all. if blm and andytifa and their h… https://t.co/rJAGg7yU0G 21 hours ago

Incognito73

Incognito73 Since #protests are allowed, #Nevada @realDonaldTrump supporters need to hold a "protest" at the time #Trump was pl… https://t.co/tqXgb3EaA6 1 day ago


Related videos from verified sources

Gov. Sisolak hopes Trump campaign will comply with COVID-19 guidelines [Video]

Gov. Sisolak hopes Trump campaign will comply with COVID-19 guidelines

Nevada Gov. Steve Sisolak says he hopes the Trump campaign events will comply with the state's COVID-19 guidelines.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:47Published