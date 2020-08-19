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Entire classroom to be quarantined

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:33s - Published
Entire classroom to be quarantined

Entire classroom to be quarantined

An entire Gateway Elementary School classroom has been ordered to quarantine after a COVID-19 outbreak.

THE DRIVER OF THE OTHER CAR WERETAKE TO THE HOSPITAL WITH MINORINJURIES.AN ENTIRE GATEWAY ELEMENTARYSCHOOL CLASSROOM HAS BEENQUARANTINED AFTER A COVID-19OUTBREAK.LEE SCHOOLS SAYS THIS IS THEFIRST ENTIRE CLASS TO BE ORDEREDTO SELF-QUARANTINE THIS YEAR.THEY SAY INDIVIDUAL CLASSROOMCLOSURES IN ELEMENTARY SCHOOLSMAY BE CONSIDERED WHEN 5-PERCENTOF THE TEACHERS, STUDENTS, ANDSTAFF IN THAT CLASSROOM AREPOSITIVE FOR COVID-19.

THEY ALSOSAY WITHIN A 14-DAY PERIOD.THAT MEANS THAT INDIVIDUAL




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