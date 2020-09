SRH vs RCB : RCB wins opening match of IPL 13 to end 3-year jinx | Oneindia Sports

The Royal Challengers Bangalore started off their IPL 2020 campaign with a 10-run win over Sunrisers Hyderabad in Dubai on Monday.

It was also their first win in an opening match of the Indian Premier League since 2016, ending a 3-year jinx.

That was also the year when RCB had their best performance in the Indian Premier League and went on to be the finalists, losing to Sunrisers Hyderabad.

सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 का तीसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच खेला गया। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 का ओपनिंग मैच था जिसे विराट सेना ने 10 रनों के कम अंतर से जीत लिया। इस मैच में जीत के साथ ही विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछले 3 साल में पहली बार आईपीएल का ओपनिंग मैच जीता है। आरसीबी की टीम ने तीन सीजन के बाद पहली बार अपने ओपनिंग मैच में जीत हासिल करके आईपीएल के अभियान की शुरुआत की है। #IPL2020 #SRHvsRCB #ViratKohli