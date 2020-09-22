Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

New guidelines for Halloween from CDC

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 02:31s - Published
New guidelines for Halloween from CDC
New guidelines for Halloween from CDC

BECAUSE OF THE PANDEMIC.WMAR-2 NEWS ERIN MACPHERSONJOINS US LIVE FROM WHAT'SUSUALLY ONE OF THE BUSIESTNEIGHOBRHOODS IN OUR AREA ONHALLOWEEN NIGHT - RODGERSFORGE..

ERIN WHAT ARE THECDC'S RECOMMENDATION S FORTHIS YEAR?THE CDC WANTS YOU TO STILLPRACTICE SOCIAL DISTANCING,AVOID LARGE GATHERINGS ANDAVOID NDOOR ACTIVITIES IFPOSSIBLE - WHICH A LOT OF YOURTRADITIONAL HALLOWEENACTIVITIES DON'T COMPLY WITH.THE CDC RECOMMENDS ONLY DOINGEVENTS WITH THE PEOPLE ALREADYIN YOUR HOME, HAVE SOMESOCIALLY DISTANT PUMPKINCARVING OR EVEN A VIRTUALCOSTUME CONTEST.

IF YOU PLANON HAVING ANY SMALL GATHERINGWHERE YOU WATCH A SCARY MOVIEOR SCREAMING MAY HAPPEN - YOUMIGHT WANT TO STAY MORE THAN 6FEET APART.

THE CDC CONSIDERSINDOOR HAUNTED HOUSES A HIGHRISK ACTIVITY BECAUSE OF CLOSEPROXIMITY AND SCREAMING.

THEYALSO THINK TRICK OR TREATING -AND EVEN TRUNK OR TREATING --WHERE KIDS GO FROM CAR TO CARFOR CANDY INSTEAD OF DOOR TODOOR - ARE BOTH BAD IDEAS,WHICH PARENTS HAVE CONFLICTINGVIEWS ON.

(Fran McLaughlin-Downingtown- 02:00- we're justgoing to walk door to door.

Idon't find that high risk)(05:57- Nicole Steele-Coatesville- it's very highrisk .

I do consider it highrisk) IF YOU PLAN ON DRESSINGUP - THINK ABOUT STAYING AWAYFROM A COSTUME THAT HAS AMASK.

THE CDC STRESSED ACOSTUME MASK DOES NOT REPLACEA PROTECTIVE MASK -- ANDWEARING BOTH COULD CAUSEBREATHING ISSUES.

THESE ARENATIONAL GUIDELINES RELEASEDBY THE CDC BUT HOWARD COUNTYHEALTH OFFICIALS RELEASED ASTATEMENT FALLING IN LINE WITHTHESE RECOMMENDATION S.

LIVE -




You Might Like

Related news from verified sources

Halloween 2020: CDC issues new guidelines recommending families avoid trick-or-treating

The CDC advises against traditional trick or treating this year amid the novel coronavirus,...
USATODAY.com - Published


Tweets about this

SW_Panther99

SW_Panther RT @NPR: Among the Halloween activities CDC guidelines warn against: 🎃 door-to-door trick-or-treating 🎃 getting treats from car trunks in… 2 minutes ago

cherylfromcinci

cheryl boylson RT @CityBeatCincy: Think trick-or-treating might not be the best idea during a global pandemic? You're right: You get a candy bar — just do… 39 minutes ago

lizrobuck

Liz Robuck https://t.co/pJp3DgQVSR "The higher-risk category includes both door-to-door trick-or-treating and events where ki… https://t.co/2DmtFyEvnv 42 minutes ago

BVielhaber

Screaming Inside My Heart Vielhaber If you were contemplating trying to go through with Halloween in the midst of a global pandemic, I doubt providing… https://t.co/TtmsKGQn3b 1 hour ago

pawpaw_ray

PAWPAW RAY 🐻 RT @ABC21WPTA: The Centers for Disease Control and Prevention is encouraging people to stay away from most of the fun activities connected… 3 hours ago

BourbonStreet2

Bourbon Street Homes RT @winknews: CDC adds guidelines for Halloween, discourages people from trick-or-treating //… https://t.co/Grjmw9yq6A 4 hours ago

7AAAASports

Midco Sports Network RT @FOX9: CDC guidelines discourage Minnesotans from trick-or-treating this Halloween https://t.co/B5O9vaotvt 7 hours ago


Related videos from verified sources

CDC releases Halloween guidelines [Video]

CDC releases Halloween guidelines

The Centers for Disease Control and Prevention released their Halloween guidelines.

Credit: WAPT     Duration: 02:47Published
The Changes Coming To Halloween [Video]

The Changes Coming To Halloween

As COVID-19 cases spike in states surrounding Minnesota, the CDC has released new guideline on how people should celebrate Halloween, reports Jeff Wagner (2:32).WCCO 4 News At 10 - September 22, 2020

Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 02:32Published
CDC Discourages Trick-Or-Treating, Costume Masks And Halloween Parties This Year [Video]

CDC Discourages Trick-Or-Treating, Costume Masks And Halloween Parties This Year

This time of year, lots of people plan for trick or treating. But in new guidelines, the CDC advises caution; KDKA's Dr. Maria Simbra reports.

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 02:23Published