New guidelines for Halloween from CDC
BECAUSE OF THE PANDEMIC.WMAR-2 NEWS ERIN MACPHERSONJOINS US LIVE FROM WHAT'SUSUALLY ONE OF THE BUSIESTNEIGHOBRHOODS IN OUR AREA ONHALLOWEEN NIGHT - RODGERSFORGE..
ERIN WHAT ARE THECDC'S RECOMMENDATION S FORTHIS YEAR?THE CDC WANTS YOU TO STILLPRACTICE SOCIAL DISTANCING,AVOID LARGE GATHERINGS ANDAVOID NDOOR ACTIVITIES IFPOSSIBLE - WHICH A LOT OF YOURTRADITIONAL HALLOWEENACTIVITIES DON'T COMPLY WITH.THE CDC RECOMMENDS ONLY DOINGEVENTS WITH THE PEOPLE ALREADYIN YOUR HOME, HAVE SOMESOCIALLY DISTANT PUMPKINCARVING OR EVEN A VIRTUALCOSTUME CONTEST.
IF YOU PLANON HAVING ANY SMALL GATHERINGWHERE YOU WATCH A SCARY MOVIEOR SCREAMING MAY HAPPEN - YOUMIGHT WANT TO STAY MORE THAN 6FEET APART.
THE CDC CONSIDERSINDOOR HAUNTED HOUSES A HIGHRISK ACTIVITY BECAUSE OF CLOSEPROXIMITY AND SCREAMING.
THEYALSO THINK TRICK OR TREATING -AND EVEN TRUNK OR TREATING --WHERE KIDS GO FROM CAR TO CARFOR CANDY INSTEAD OF DOOR TODOOR - ARE BOTH BAD IDEAS,WHICH PARENTS HAVE CONFLICTINGVIEWS ON.
(Fran McLaughlin-Downingtown- 02:00- we're justgoing to walk door to door.
Idon't find that high risk)(05:57- Nicole Steele-Coatesville- it's very highrisk .
I do consider it highrisk) IF YOU PLAN ON DRESSINGUP - THINK ABOUT STAYING AWAYFROM A COSTUME THAT HAS AMASK.
THE CDC STRESSED ACOSTUME MASK DOES NOT REPLACEA PROTECTIVE MASK -- ANDWEARING BOTH COULD CAUSEBREATHING ISSUES.
THESE ARENATIONAL GUIDELINES RELEASEDBY THE CDC BUT HOWARD COUNTYHEALTH OFFICIALS RELEASED ASTATEMENT FALLING IN LINE WITHTHESE RECOMMENDATION S.
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