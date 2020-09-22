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GRAND OPENING: Luminary Hotel

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 03:13s - Published
GRAND OPENING: Luminary Hotel

GRAND OPENING: Luminary Hotel

There's a new addition to the Downtown Fort Myers skyline.

The Luminary Hotel is officially open!

We show you the stunning Caloosahatchee view from its rooftop bar!

SINCE SCHOOL STARTED LAST MONTH.THE HIGHLY ANTICIPATED LUMINARYHOTEL ANTICIPATED LUMINARY HOTIN DOWNTOWN FORT MYERSOFFICIALLY OPENS ITS DOORS THISMORNING!THE 12-STORY WATERFRONT PROJECT,COMPLETE WITH RESTAURANTS ANDSHOPS... HAS BEEN YEARS IN THEMAKING.

OUR JESSICA ALPERN ISJOINING US LIVE FROM THE NEHOTEL AHEAD OF THE GRAOPENING.*AD LIB*THIS IS JUST ONE THIS IS JUSONE PIECE OF WHAT THIS HIGHLYANTICIPATED HOTEL HAS TO OFFER.TAKE A LOOK AT YOUR SCREEN.SPANNING 12-STORIES AND OFFERING243-ROOMS... IT WILL BE AWATERFRONT DESTINATION FORDINING, SHOPPING AND EVENTS.ALL OF THESE ENTERTAINEMNTATTRACTIONS COMBINED ARESOMETHING THE SOUTHWEST FLORIDCOMMUNITY HAS BEEN LOOKINGFORWARD TO.THE GENERAL MANGER OF THE HOTELTELLS ME HE’S ALSO EXCITED ABOTHE VISITORS IT WILL BRING BACKTO OUR AREA.***SOT***Just guests coming in.

I meanI’ve been in Fort Myers forabout 15 months and there’s beenno guests.15 months and there’s Fort Myefor about I mean I’ve been inJust guests coming in.

***SOT******SOT***Just guests coming in.

I meanI’ve been in Fort Myers forabout 15 months and there’s beenno guests.So really just having cust




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MelissaMontoyaO

Melissa Montoya 🌊 RT @lauracmorel: Officials in one Florida city decide it's a good idea to have a grand opening for a hotel -indoors -with 250 people -plus… 1 week ago

lauracmorel

Laura C. Morel Officials in one Florida city decide it's a good idea to have a grand opening for a hotel -indoors -with 250 peopl… https://t.co/ZUqt4ESM8l 1 week ago


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