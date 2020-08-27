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Mountain West to play 8-game football season beginning Oct. 24, conference announces Thursday

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:03s - Published
Mountain West to play 8-game football season beginning Oct. 24, conference announces Thursday

Mountain West to play 8-game football season beginning Oct. 24, conference announces Thursday

Following in line with several other Power 5 conferences, the Mountain West announced it will have a fall football season.

COM.BIG NEWS FOR BOISESTATE FANS...BRONCO FOOTBALLIS BACK!THE MOUNTAINWEST PRESIDENTSVOTED TO PLAY ANEIGHT-GAME FALLSEASON... STARTINGOCTOBER 24TH.THE CHAMPIONSHIPGAME WILL BEDECEMBER 19TH..BUT ALL PLANS ARESUBJECT TOAPPROVAL FROMSTATE, COUNTY ANDLOCAL OFFICIALS.THEANNOUNCEMENTCOMES ON THEHEELS OF THE PAC-12'S DECISION TOPLAY A SEVEN-GAMESEASON... WITHIMPROVEDCORONAVIRUSTESTING.THE CONFERENCE --CITING SAFETYCONCERNS --DECIDED TOINDEFINITELYPOSTPONE THESEASON IN EARLYAUGUST..

BUT JUST AWEEK AGO..

BOTHB-S-U PRESIDENTMARLENE TROMPAND ATHLETICDIRECTOR CURTAPSEY TOLD THEMEDIA THEY FELTCONFIDENT THEBRONCOS WOULDRETURN TO THE BLUEIN SOME CAPACITY...TURNING NOW TOWEATHER WITHRACHEL GARCEAU..OUR FIRST FRIDAY OFFALL WILL BE APRETTY TYPICAL ONETEMPERATURE-WISE..BUT GUSTY WINDSOUT OF THE WESTWILL LIKELY HAVEMANY OF USREACHING FOR THESWE




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