Mountain West to play 8-game football season beginning Oct. 24, conference announces Thursday
Mountain West to play 8-game football season beginning Oct. 24, conference announces Thursday
Following in line with several other Power 5 conferences, the Mountain West announced it will have a fall football season.
COM.BIG NEWS FOR BOISESTATE FANS...BRONCO FOOTBALLIS BACK!THE MOUNTAINWEST PRESIDENTSVOTED TO PLAY ANEIGHT-GAME FALLSEASON... STARTINGOCTOBER 24TH.THE CHAMPIONSHIPGAME WILL BEDECEMBER 19TH..BUT ALL PLANS ARESUBJECT TOAPPROVAL FROMSTATE, COUNTY ANDLOCAL OFFICIALS.THEANNOUNCEMENTCOMES ON THEHEELS OF THE PAC-12'S DECISION TOPLAY A SEVEN-GAMESEASON... WITHIMPROVEDCORONAVIRUSTESTING.THE CONFERENCE --CITING SAFETYCONCERNS --DECIDED TOINDEFINITELYPOSTPONE THESEASON IN EARLYAUGUST..
BUT JUST AWEEK AGO..
BOTHB-S-U PRESIDENTMARLENE TROMPAND ATHLETICDIRECTOR CURTAPSEY TOLD THEMEDIA THEY FELTCONFIDENT THEBRONCOS WOULDRETURN TO THE BLUEIN SOME CAPACITY...TURNING NOW TOWEATHER WITHRACHEL GARCEAU..OUR FIRST FRIDAY OFFALL WILL BE APRETTY TYPICAL ONETEMPERATURE-WISE..BUT GUSTY WINDSOUT OF THE WESTWILL LIKELY HAVEMANY OF USREACHING FOR THESWE