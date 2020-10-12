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BBB warns of online scams ahead of Amazon Prime Day 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:02s - Published
BBB warns of online scams ahead of Amazon Prime Day 2020

BBB warns of online scams ahead of Amazon Prime Day 2020

The Better Business Bureau (BBB) is warning online shoppers about hackers potentially getting inside Amazon accounts during Amazon Prime Day 2020.

BILLING ISSUE WITH THE ACCOUNT.INCLUDED - A LINK - TO UPDATEYOUR PAYMENT INFORMATION.IT'S EXACTLY WHAT THE BETTERBUSINESS BUREAU - ISCAUTIONING ONLINE SHOPPERSAHEAD OF PRIME DAY 2020."THE INCREASE IN HACKINGACTIVITY AND MALFEASANCE ONLINEHAS INCREASE 300 TO 400PERCENT" JON WOLFE - CYBERSECURITY EXPERT AND CEO OFAXIOM CYBER SOLUTIONS SAYSSHOPPERS NEED TO BE BE CAREFULTHIS YEAR.THE BBB ISSUING THIS WARNING -THAT SCAMMERS POSING AS AMAZONEMPLOYEES ARE TARGETINGSHOPPERS -- TO GET THEIRPERSONAL INFORMATION!

THE SCAMINVOLVES MESSAGES FROM SOMEONESAYING THAT THERE'S A PROBLEMWITH THEIR AMAZON ACCOUNT.THEY'VE BEEN KNOWN TO ASK FORCREDIT CARD OR AMAZON ACCOUNTALSO USING PHONE NUMBERS OFACTUAL BUSINESSES ANDORGANIZATIONS TO DISGUISE THEIRCALLS - TO TRICK YOU."THEY'RE INCREDIBLE LEGITIMATELOOKING, THEY'RE VERY SMART,THEY'RE VERY ADEPT AND ONLY ATRAINED EYE IS REALLY GOING TOKNOW THE DIFFERENCE." TO AVOIDTHIS - THE BBB SAYS TO IGNOREANY UNSOLICITED CALLS ASKINGFOR PERSONAL DETAILS.AMAZON WILL NOT ASK FORCRITICAL PERSONAL INFORMATION -OR ASK YOU TO SEND MONEY VIATRANSFERRING APPS LIKE CASHAPPOR VENMO.."GETTING AHOLD OF THATINFORMATION IS MORE VALUABLETHAN STEALING A PACKAGE OFFYOUR FRONT PORCH BECAUSE THEYGET TO REUSE YOUR INFORMATIONOVER AND OVER AGAIN"IF YOU RECEIVE A QUESTIONABLECALL OR EMAIL FROM SOMEONEIMPERSONATING AN AMAZON -CONTACT THEIR CUSTOMER SUPPORT.YOU CAN ALSO FILE A REPORT ONTHE BBB'S SCAM TRACKER.AUSTIN CARTER 13 ACTION NEWS.RIGHT NOW..LAS VEGAS METRO POLICE AREINVESTIGATING AFTER A PERSONWAS STABBED TO DEATH AT A




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Amazon Prime Day 2020: Beware of these online shopping scams

Scammers pretend to be from Amazon and tell you about a fraudulent charge on your Amazon Prime card....
USATODAY.com - Published


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AustinKTNV

Austin Carter The Better Business Bureau warns of online scams ahead of Amazon Prime Day 2020 @KTNV https://t.co/79YYHo8C9R 2 minutes ago

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Nic RT @KTNV: Better Business Bureau warns of online scams ahead of Amazon #PrimeDay 2020. https://t.co/PpvCRTwd6x 18 minutes ago

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KTNV 13 Action News Better Business Bureau warns of online scams ahead of Amazon #PrimeDay 2020. https://t.co/PpvCRTwd6x 22 minutes ago

BinaryMode0010

binaryMode0010 RT @NcsVentures: The Better Business Bureau warns of online scams ahead of Amazon Prime Day 2020 | #onlinescams | #scams#internetscams h… 3 hours ago

NcsVentures

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