Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Rally held in support of SCOTUS nominee

Video Credit: WAPT - Duration: 01:04s - Published
Rally held in support of SCOTUS nominee
Rally held in support of SCOTUS nominee

JOINS US LIVE WITH THEDETAILS ON THE GOP'SBARRETT SUPPORT RALLY.TROY -- SOME OFMISSISSIPPI'S TOPREPUBLICAN LEADERS SAYTHEY SUPPORT PRESIDENTDONALD TRUMP'S SUPREMECOURT NOMINEE --JUDGE AMYCONEY BARRETT..TODAY -- LT.

GOVERNORDELBERT HOSEMANN -- AGCOMMISSIONER ANDY GIPSONAND SEVERAL OTHER PEOPLEGATHERED AT THE STEPS OF THESTATE CAPITOL IN SUPPORT OFBARRETT..THEY SAY BARRETT WHO WILLUPHOLD THE RULE OF LAW -- ANDDEFEND OUR FREEDOMS..<IT IS SUCH A CRITICAL TIMENOW, I DONT THINK OURCOUNTRY HAS EVER BEEN MOREDIVIDED..

AS YOU WATCHEDTHE TELEVISION SCREENTODAY AND HEARD FROM PEOPLEWHO WOULD TAKE OUR FREEDOMSAWAY --- THAT IS WHY WE NEEDAMY CONEY BARRETT TO BECONFIRMED TO THE SUPREMECOURT.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

President calls for support at rally [Video]

President calls for support at rally

President Trump is asking supports to rally around Supreme Court nominee Barrett.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:43Published
Romney Indicates He Will Support SCOTUS Nominee Vote [Video]

Romney Indicates He Will Support SCOTUS Nominee Vote

Senator Mitt Romney's announcement that he would support President Donald Trump's nomination for a Supreme Court justice likely means that the nomination will be appointed.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:07Published