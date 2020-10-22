St. Lucie County offering free COVID-19 testing this weekend, even without symptoms
St. Lucie County offering free COVID-19 testing this weekend, even without symptoms
St.
Lucie County residents can receive a free COVID-19 test this weekend whether they have symptoms or not.
THOSE IN NEED OF ACCESS.
THATTESTING COULD PROVE KEY..
INREDUCING COMMUNITY SPREAD OFTHE VIRUS.
DEREK LOWE HAS MOREON THAT TESTING..
AND THEAREAS TARGETED.<< LL TOP: THE ST LUCIE COUNTYHEALTH DEPARTMENT SAYS THAT UPTO 40% OF PEOPLE THAT TESTPOSITIVE FOR COVID 19 DON'TSHOW SYMPTOMS... THEY'REHELPING THAT FREE TESTING THISWEEKEND WILL HELP LOWER THESPREAD.
PKG: (PLEASE COVERTHIS WITH VO) 29:00 CLINTSPERBER, HEALTH DEPT ADMIN.WE'RE HOPEFUL THAT PEOPLE WILLSTILL CONTINUE TO TAKEADVANTAGE OF THE TESTING... INST.
LUCIE COUNTY, RESIDENTSCAN GET A FREE COVID 19 TESTTHIS WEEKEND WHETHER THEY HAVESYMPTOMS OR NOT.
4:25 TYLERSMITH, SLC RESIDENT IT COULDHELP A LOT WITH THEASYMPTOMATIC CARRIERS... THECOUNTY ANNOUNCED THAT A MOBILETESTING LAB SET UP INSIDE THISBUS WILL BE OPEN THROUGHMONDAY.
HEALTH DEPARTMENTOFFICIALS CHOSE SITES WHERERESIDENTS MAY NOT HAVE ACCESSTO TRANSPORTATION AND CANINSTEAD WALK TO GET TESTED.50:35 RYAN HOLMES, SISTER HADCOVID 19 SOME PEOPLE MAY EVENBE AFRAID TO GO TO THEHOSPITAL FROM WHAT THEY'VEHEARD VERSUS A PRIVATE BUS.
ONTHURSDAY, FREE DRIVE UPTESTING WAS ALSO AVAILABLE ATTHE ST LUCIE COUNTYFAIRGROUNDS.
HEALTH DEPARMENTADMINISTRATOR CLINT SPERBERSAYS ACCESS TO FREE TESTING ISCRITICAL.
29:08 CLINT SPERBERWE ARE STILL HAVING ANYWHEREFROM 25-35 NEW CASES PER DAYIN THIS COUNTY, SO IT'S STILLACTIVE.
THE MOBILE BUS WILL BEABLE TO ADMINISTER AT LEAST500 TESTS PER DAY.
2:22 TYLERSMITH IT WILL BRING A LOT OFPEACE OF MIND TO PEOPLE WHOMAY HAVE JUST NOT GOTTENTESTED AND IF THEY GET ONETEST THEN IT MIGHT CALM THEMDOWN JUST ENOUGH.
LL TAG: TOSEE WHERE THE BUS WILL BE ATON EACH DAY THROUGH MONDAY,JUST HEAD TO WPTV.COM.REPORTING IN ST.
LUCIE COUNTY,IM DEREK LOWE.
WPTV NEWSCHANNEL 5.