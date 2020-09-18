Jackson Prep's Ricky Black is Mr. 400
Jackson Prep's Ricky Black is Mr. 400
Jackson Prep football head coach Ricky Black achieved a huge milestone his past Friday night.
He won his 400th career game.
But the head coach isn't slowing down.
Our Nick Niehaus has the story on Mr. 400.
PLAYER OF THE YEAR.TEAMMATE DAYZSHA ROGAN WASA FIRST TEAM PICK.
WHEN IT COMES TOCOMPETITION EVERYONEWANTS TO WIN.
BUT WOULD YOUGET TIRED OF WINNING 300 OR400 TIMES?
PROBABLY NOT.OUR NICK NIEHAUS TALKS WITHTHE HEAD COACH OF JACKSONPREP FOOTBALL MR. 400JACKSON PREP FOOTBALL COACHRICKY BLACK THIS SEASONREACHED A FEAT ONLY ONEOTHER COACH IN MISSISSIPPIHISTORY HAS EVERACCOMPLISHED...HENOTCHED HIS 400TH WIN IN HISCAREER<WE GO INTO COACHING ANDJUST WANNA COACH A LITTLEBIT WIN A FEW GAMES MAYBE ADISTRICT CHAMPIONSHIP ORWIN A STATE CHAMPIONSHIPBUT NOBODY EVER THINKSABOUT COACHING THAT MANYGAMES OR WINNING THAT MANYGAMES.
YOU LOOK BACK OVERTHE YEARS AND THERE IS A LOTOF PEOPLE THAT REALLYCONTRIBUTED TO IT NOT JUSTYOU AND THERE IS NO PLAN JUSTSOMETHING HAPPENSSOMETHING IS PUSHED IN THATDIRECTION OR IS GUIDED INTHAT DIRECTION