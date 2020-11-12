Gov. Ducey urges mask wearing
Gov. Ducey urges mask wearing
Governor Ducey releases video urging people to wear masks as cases spike near the holiday season.
HOLIDAY PLANS -- COVID-19CASES ARE SPIKING.
IN A VIDEO-- GOVERNOR DOUG DUCEY IS --ONCE AGAIN -- URGING ARIZONANSTO WEAR A MASK.
NINE ON YOURSIDES BRIAN BRENNAN HAS MOREON THE GOVERNORS MESSAGE.BRIAN BRENNAN 18-30 IN THEVIDEO THE GOVERNOR MENTIONEDTHINGS THE STATE AND PUBLICHEALTH HAVE DONE LIKEINVESTING IN HOSPITALS ANDEXPANDED TESTING BUT THE MAINMESSAGE SEEMED TO BE THE SMALLTHINGS ALL OF US CAN DO TOMAKE A BIG DIFFERENCE IN THISPANDEMIC.
THE VIDEO IS JUSTOVER TWO MINUTES LONG.GOVERNOR DOUG DUCEY (R)ARIZONA 1:10-1:16 ALL OURACTIONS HAVE IMPACTS ONPEOPLES LIVES IN SO MANYWAYS.
ITS NOT A MANDATE& ONLYA SIMPLE MESSAGE.
GOVERNORDOUG DUCEY (R) ARIZONA1:47-1:55 WEAR A MASK,MAINTAIN PHYSICAL DISTANCING,WASH YOUR HANDS.
STAY HOMEWHEN YOU ARE SICK.
COVID-19CASES ARE SURGING IN ARIZONAWHILE THE HOLIDAYS QUICKLYAPPROACH.
GOVERNOR DOUG DUCEYIS MAKING CLEAR- IT IS NOT THETIME TO RELAX WHEN IT COMES TOPANDEMIC SAFETY.
GOVERNOR DOUGDUCEY (R) ARIZONA 1:18-1:25 IKNOW ITS BEEN A LONG YEAR,AND WE ALL WANT TO GO BACK TONORMAL BUT THATS NOT IN THECARDS RIGHT NOW.
STAY AT HOMEORDERS HAVE LONG BEEN LIFTED&AND GATHERINGS OF LESS THAN 50PEOPLE ARE CURRENTLY LEGAL.THE CHOICE RIGHT NOW IS UP TOTHE INDIVIDUAL.
GOVERNOR DOUGDUCEY (R) ARIZONA 1:57-2:08GATHERINGS WITH FAMILY ANDFRIENDS FROM OUTSIDE OF YOURHOUSEHOLD ARE NO SAFER THANGOING TO THE GROCERY STORE,PROTECT YOURSELF AND THEM, BYWEARING A MASK I CANT STRESSTHIS ENOUGH DUCEY SAYS HOPE ISON THE HORIZON IN THE FORM OFA SUCCESSFUL VACCINE.
BUTUNTIL THEN HE SAYS ITS UP TOALL OF US TO RE- DEDICATEOURSELVES TO OUR BESTBEHAVIORS.
GOVERNOR DOUG DUCEY(R) ARIZONA 2:11-15 THESE ARESIMPLE STEPS AND AS WEVE SEENTHEY CAN MAKE A BIGDIFFERENCE.
BRIAN BRENNAN KGUNNINE ON YOUR SIDE.COVID-19 HAS IMPACTED MOST