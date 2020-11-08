Navy veteran Victor Killingsworth turns 100
Navy veteran Victor Killingsworth turns 100
The City of Taft will be celebrating one of their World War II veterans as Victor Killingsworth turns 100 on Tuesday.
The Navy veteran was featured on 23ABC's A Veterans Voice series last December.
WAR II VETERANS..
AS VICTORKILLINGSWORTH TURNS 100 TODAY..THE NAVY VETERAN WAS FEATURED ON23ABC'S'VETERANS VOICE' SERIES LASTDECEMBER.KILLINGSWORTH JOINED THE NAVY ASAN OFFICER..
ONE YEAR AFTERPEARL HARBOR.HE WAS PART OF A LANDING UNITTHAT DELIVERED MARINES TOSEVERAL MAJOR BATTLES ACROSS THEPACIFIC..
INCLUDING TINIAN..SAIPAN AND IWO JIMA.KILLINGSWORTH WAS ALSORESPONSIBLE FOR DELIVERING"CARLSONS RAIDERS" INTO ENEMYTERRITORY..
ASPART OF A DARING ATTACK ON THEKALAJUWON ATOLL.
AFTER HIS TIMEIN THE SERVICE..
HE WROTE A BOOKENTITLED..
'THEGATOR NAVY'..
AND RETURNED TOTAFT..
WHERE HE OPERATED ASPORTING GOODS STORE FOR MORETHAN 40 YEARS.THERE'S STILL MUCH MORE TO COMEIN OUR NEXT HALF-HOUR.