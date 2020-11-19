Owl rescued from Rockefeller Center tree
Owl rescued from Rockefeller Center tree
A 75-foot tree was cut down last Thursday to be the Rockefeller Center Christmas tree in New York.
Turns out it was the owl's home.
HE PLANS TO SELL HIS MASKEDMERCHANDISE ON-LINE IF GREECEDOESN’T OPEN UP FOR THOLIDAYS.LOOK AT THIS CUTE LITTLE GUYWHO’S HOME WAS TAKEN AWAY TO BEA PART OF A HOLIDAY CELEBRATIOA 75-FOOT TREE WAS CUT DOWN LASTTHURSDAY TO BE THE ROCKEFELLCENTER CHRISTMAS TREE IN NEWYORK.
TURNS OUT IT WAS THE OWL’SHOME.
HE WASN’T DISCOVEREDUNTIL AFTER THE CUT TREE WASTRANSPORTED 170-MILES TO