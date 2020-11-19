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Homeowners to be denied help promised by Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:11s - Published
Homeowners to be denied help promised by Palm Beach County

Homeowners to be denied help promised by Palm Beach County

In September, some Palm Beach County homeowners could apply for help under the Emergency Repair Program, one of the many assistance plans under the federal CARES act.

OR HAD THEIR HOURS CUT DURINGTHE CORONAVIRUS PANDEMIC AREABOUT TO GET SOMEDISAPPOINTING NEWS IN THMAIL.

CONTACT FIVEINVESTIGATOR DAVE BOHMEXPLAINS WHY.<< [ DAVE ON CAM ] EARLIERTHIS FALL, PALM BEACH COUNTYHOMEOWNERS COULD APPLY FORHELP UNDER THE EMERGENCYREPAIR PROGRAM, ONE OF THEMANY ASSISTANCE PLANS UNDERTHE CARE ACT.

[TAKE VO]HOMEOWNERS ACCEPTED COULDRECEIVE UP TO 50-THOUSANDDOLLARS TO FIX OR REPLACEROOFS, WINDOWS, DOORS, AND AIRCONDITIONING.

TODAY, PALMBEACH COUNTYDEPARTMENT OF HOUSING ANDECONOMIC SUSTAINABILITYCONFIRMED TO CONTACT FIVE 225HOMEOWNERS WERE INITIALLYAPPROVED.

HOWEVER - THEDIRECTOR SAYS THE COUNTYANTICIPATES THAT IT WONABLE TO HELP 25 OF THESEHOMEOWNERS AND OTHERS IN THEPROGRAM MAY NOT HAVE ALL THEIRREPAIR WORK COMPLETED.

THEDIRECTOR CITES“ANOVERWHELMING RESPONSE” INAPPLICATIONS AND A SHORTAGE OFCONSTRUCTION MATERIALS NEEDEDTO FINISH THE JOBS BY THE ENDOF THE YEAR” [ DAVE ON CAM ]DIRECTOR JONATHAN BROWN SAYSIF CONTRACTORS GET THEMATERIAL, OR IF THE FEDERAGOVERNMENT EXTENDS THE CARESACT& THE COUNTY WILL GET INTOUCH WITH THE HOMEOWNERS WHOARE ABOUT TO GET THISDISAPPOINTING NEWS.

DB, WPTVNC 5.




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