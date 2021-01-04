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Monday, January 4, 2021

13 First Alert Las Vegas evening forecast | January 3, 2021

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas 02:20s 0 shares 1 views
13 First Alert Las Vegas evening forecast | January 3, 2021
13 First Alert Las Vegas evening forecast | January 3, 2021
The January 3, 2021 evening weather forecast for Las Vegas.

LOW 40'S AND HIGH 30'S ACROSSSOUTHERN NEVADA OVERNIGHT.MONDAY WILL BE MOSTLY SUNNYWITH HIGHS IN THE LOW 60'S.SKIES ARE EXPECTED TO REMAINMOSTLY CLEAR THROUGH THE WEEKAS A FEW WEATHER SYSTEMS WILLSKIRT BY OUR REGION.TEMPERATURES WILL REMAIN ABOVEAVERAGE AND PERIODS OF BREEZYWINDS CAN BE EXPECTED.A CLEARAND COOL WEEKEND CLOSES OFFWITH LOWS DIPPING INTO THE LOW40'S AND HIGH 30'S ACROSSSOUTHERN NEVADA OVERNIGHT.MONDAY WILL BE MOSTLY SUNNYWITHHIGHS IN THE LOW 60'S.TEMPERATURES WILL REMAIN ABOVEAVERAGE AND PERIODS OF BREEZYWINDS CAN BE EXPECTED.A CLEAR AND COOL WEEKEND CLOSESOFF WITH LOWS DIPPING INTO THELOW 40'S AND HIGH 30'S ACROSSSOUTHERN NEVADA OVERNIGHT.MONDAY WILL BE MOSTLY SUNNYWITH HIGHS IN THE LOW 60'S.TEMPERATURES WILL REMAIN ABOVEAVERAGE AND PERIODS OF BREEZYWINDS CAN BE EXPECTED.A CLEARAND COOL WEEKEND CLOSES OFFWITH LOWS DIPPING INTO THE LOW40'S AND HIGH 30'SACROSS SOUTHERN NEVADAOVERNIGHT.TONIGHT...ENDING THE SEASON ONA HIGH NOTE.AND HIGH 30'S ACROSS SOUTHERNNEVADA OVERNIGHT.NOTE.THE LAS VEGASRAIDERS...DEFEATING THEBRONCOS..AND.SETTING

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