High Surf and Breezy Gusty Winds

TODAY'S FORECAST : The latest forecast from the KPIX 5 newsroom
Today's forecast includes deadly high surf along the coast and winds becoming gusty
GOOD MORNINGCLEAR TO MOSTLY CLOUDYSKIES THIS EARLY MORNINGWITH LIMITED COASTAL FOGFOR NOW.
HOWEVER, WE HAVEFOG INLAND FOG INHOLLISTER, THE SANTA CRUZMOUNTAINS ALONG THE SUMMITAND CARMEL VALLEY.
LOCALTEMPS 33-53?
DEGREES.ACROSS MID MORING, COLDERAIR ASSOCIATED WITH LASTNIGHT'S COLD FRONT,WILL KEEP TEMPERATURESCHILLY, BUT WILL OPEN UP OURSKIES WITH DRY AIRMIXING OUT LOCAL CLOUDSDOWN TO CLEAR-PARTLYCLOUDY.EXCEPT FOR MONTEREY -THERECOASTAL LOW CLOUDS DRIFT INFROM HALF MOONBAY.THIS AFTERNOON, SUNNY TOPARTLY CLOUDY SKIES.DECREASING HIGH CLOUDS.MODERATE NW WINDS ACTIVATEA SMALL CRAFT ADVISORY.WINDS 15-25 MPH, GUSTS TO 30MPH.LOCAL AFTERNOON HIGHS:COAST WIDESPREAD 57-63DEGREES.INLAND AREAS.
60-65?DEGREES.ACROSS THE NEXT 8 DAYS.
AROLLERCOASTER RIDE OFFLUCTUATING TEMPS.BELOW SEASONAL TEMPSTODAY, A BIT WARMERTUESDAY, COOL AGAINWEDNESDAYLOCAL TEMPS TREND WARMERFRIDAY ACROSS THE WEEKEND.##
Today's forecast includes deadly high surf along the coast and winds becoming gusty
There still is some uncertainty as to Sunday's storm setup, but there should be scattered showers and t'storms around parts of the..