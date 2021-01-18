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Global Edition
Monday, January 18, 2021

City Year day of service goes virtual

Credit: 41 Action News
Duration: 02:32s 0 shares 1 views
City Year day of service goes virtual
City Year day of service goes virtual
City Year is making their annual day of service virtual.

IT IS MARTIN LUTHER KINGJUNIOR DAY-- A DAY TOHONOR DR. KING'SLEGACY.AND THIS MORNING--OVER 200 VOLUNTEERSWILL GATHER FOR CITYYEAR KANSAS CITY'S SIXTHANNUAL DR. MARTINLUTHER KING, JR. DAY OFSERVICE.THIS MORNING--CITY YEAR KANSAS CITY'SDEVELOPMENT DIRECTOR--JEFF SHAFER-- JOINS USLIVE TO TALK ABOUT THISDAY OF SERVICE.JEFF OBVIOUSLY WITHCOVID-19 THIS YEAR'S DAYOF SERVICE IS BEINGDONE ALL VIRTUALLY--HOW DID YOU ALL MAKE ITWORK?IN 20-20-WE SAW RACIALTENSIONS REALLYHIGHLIGHTED....SIMILAR TOTHOSE KING EXPERIENCEDDURING HIS LIFETIME.YOU ALL WILL BEFACILITING ACONVERSATION ON RACIALEQUITY TODAY--BUT FOR ANYONE WHOMAYBE CAN'T MAKE THEZOOM BUT WANT TO GETTHOSE CONVERSATIONSSTARTED IN THEIR OWNHOUSEHOLD-- DO YOUHAVE ANY ADVICE?JEFF- THANK YOU SOMUCH FOR JOINING

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