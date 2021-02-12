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Global Edition
Friday, February 12, 2021

CCSD, ESEA reach agreement for return to school

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:38s 0 shares 1 views
CCSD, ESEA reach agreement for return to school
CCSD, ESEA reach agreement for return to school

Clark County School District leaders and the Clark County Association of School Administrators approved an agreement today to bring pre-K through third-grade students back for hybrid learning.

ONE STEP CLOSER TO THECLASSROOM.C-C-S-D LEADERS... AGREEINGWITH THE CLARK COUNTYASSOCIATION OF SCHOOLADMINISTRATORS TO BRING "PRE-K"THROUGH THIRD GRADE STUDENTSBACK... FOR HYBRID LEARNING..C-C-S-D LEADERS HAVE AGREED TOCONDUCT DAILY CHECKS FORSYMPTOMS..MONTHLY COVID-19 TESTING..CONTACT TRACING..PROTECTIVE EQUIPMENT TO ALLEMPLOYEES..AND DEEP CLEANING FOR ALLBUILDINGS AND CLASSROOMS...ALL C-C-S-D EMPLOYEES CAN ALSOGET THEIR COVID-19 VACCINESRIGHT NOW...YOU CAN USE YOUR DISTRICT EMAILTO REGISTER FOR AN APPOINTMENT..WE HAVE LINKS TO SIGN UP FOR ANAPPOINTMENT ON OUR WEBSITE.JUST GO TO KTNV DOT COM SLASHCOVID 19 VACCINE...

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