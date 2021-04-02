Skip to main content
Global Edition
Friday, April 2, 2021

Grove Park Elementary School teacher arrested for solicitation of minor, traveling to meet 2-year-old

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 00:45s 0 shares 1 views
Grove Park Elementary School teacher arrested for solicitation of minor, traveling to meet 2-year-old
Grove Park Elementary School teacher arrested for solicitation of minor, traveling to meet 2-year-old

A Grove Park Elementary School teacher was arrested for solicitation of a minor and traveling to meet a 2-year-old, according to the Palm Beach County Sheriff's Office.

CHARGES AFTER HE'S ACCUSED OFSOLICITING A MINOR ... ANDDETECTIVES BELIEVE THERE COULDBE OTHER VICTIMS. THE PALMBEACH COUNTY SHERIFF'S OFFICESAYS 27-YEAR-OLD XAVIER DONTEALEXANDER WAS ARRESTED FORSOLICITING AND TRAVELING TOMEET A 2-YEAR-OLD.DETECTIVES SAY ALEXANDER IS A4TH GRADE TEACHER AT GROVEPARK ELEMENTARY SCHOOL IN PALMBEACH GARDENS.

PBSO ALSO SAYSHE'S A BABYSITTER ON CARE DOTCOM AND OTHER WEBSITES.

ANYONEWHO THINKS THEIR CHILD COULDBE A VICTIM IS ASKED TOCONTACT PBSO OR CRIMESTOPPERS.ALEXANDER IS SLATED TO MAKEHIS FIRST APPERANCE IN COURTTOMORROW MORNI

Advertisement

Related news coverage

You might like

More coverage