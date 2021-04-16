Pine-Richland students rally in support of football coach

Students skipped first period and stood outside Pine-Richland High School holding signs in support of football coach Eric Kasperowicz, whose contract is not being renewed.
The coaching change comes just months after the Rams won the PIAA state championship.
PITTSBURGH’S ACTION NEWS 4REPORTER ELENA LAQUATRA WITHTHEIR MESSAGE FOR THE DISTRICT.ELENA: YOU CAN SEE ALL OF THOSEPR STUDENTS BEHIND ME 100 MAYBE200 OF THEM, SKIPPING FIRSTPERIOD, SHOUTING, HOLDING SIGNS,RALLYING IN SUPPORT OF COACH KIN THE RAIN, STUDENTS RALLY INSUPPORT OF FOOTBALL COACH ERIC.COACH K AS STUDENTS CALL HIMGETTING SUPPORT FROM DRIVERSALONG WARRENDALE ROAD IN FRONTOF PINE RICHLAND HIGH SCHOOL.EARLIER THIS WEEK, THE COACH WASINFORMED HIS CONTRACT WOULD NOTBE RENEWED AFTER LEAVING THEFOOTBALL TEAM TO SEVENCHAMPIONSHIP TITLES.THE DISTRICT DECLINED TO COMMENTON PERSONNEL MATTERS.IT CONFIRMED IN A STATEMENT THATTHE DEPARTMENT PLANS TOADVERTISE FOR THE POSITION OFVARSITY HEAD COACH AND THISMORNING, THAT LISTING WAS UP OTHE DISTRICT TO WEBSITE.THE COACH IS NOT THE ONLY ONELET GO.THE ENTIRE FOOTBALL COACHINGSTAFF IS IN THE SAME POSITION.PLAYERS WE SPOKE WITH ALL DENYANY ALLEGATIONS OF HAZING ORBULLYING WITHIN THE FOOTBALLPROGRAM.