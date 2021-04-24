First Lady Jill Biden wraps up Navajo Nation visit with a stop at a COVID vaccination center

First Lady Dr. Jill Biden’s second day on the Navajo Nation started in a place where she feels most comfortable, inside a school.
Friday it was the Hunters Point Boarding School in St.
Michael, Arizona.
First Lady Dr. Jill Biden’s second day on the Navajo Nation started in a place where she feels most comfortable, inside a school.
Friday it was the Hunters Point Boarding School in St.
Michael, Arizona.
Steve: MILLIONS OF BALLOTSBEING RECOUNTED BY HAND, EVEN ASA NEW LAWSUIT EMERGES.Katie: THE JOHNSON & JOHNSONVACCINE IS RETURNING.Steve: HE WAS CONVICTED IN THEDEATH OF GEORGE FLOYD.BUT A CASE FROM YEARS AGO COULDSEE HIM BEHIND BARS YEARSLONGER.Katie: WE ARE TRACKING THESUCCESS STORY.THE NAVAJO NATION HAS THE SECONDHIGHEST RATE OF VACCINATIONS INTHE ENTIRE WORLD.SECOND ONLY TO ISRAEL.MORE THAN HALF OF THE 73,000PEOPLE WHO LIVE ON THERESERVATION ARE CONSIDERED FULLYVACCINATED.COMPARE THAT TO ARIZONA WHEREONLY 23% ARE VACCINATED.THAT INCLUDES MINORS WHO ARE NOTELIGIBLE.Steve: HUNDREDS OF NEW CASESAND DOZENS OF DEATHTHEY GAVE ADVICE TO DR. JILLBIDEN ON WHAT LIFE COULD LOOKLIKE AFTER THE WHITE HOUSE.KNOWING MORE STILL NEEDS TO BEDONE.