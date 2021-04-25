LOCAL MAN RECYCLES CIGARETTE BUTTS TO MAKE SURFBOARDS

A local man, Taylor Lane, is gathering thousands of discarded cigarettes to make surfboards out of them.
Lane, along with his partner, are trying to bring attention to ocean and beach pollution.
A feature-length documentary is being produced to outline Lane’s efforts.
They hope that it will be released in the Spring of 2022
TOMORROW'S CLEANUP WILLFOCUS ON LAURELESS GRADEA LOCAL SURFBOARD MAKER ISUSING HIS SKILLS TO GETCIGARETTE BUTTS OFF THEBEACH AND SURFBOARDS ON THEWATE R.TAYLOR LANE TAKESDISCARDED CIGARETTE BUTTSAND USED THEM TO MAKESURFBOARDS.SINCE BULIDING HISFIRST CIGARETTE SURFBOARDIN SANTA CRUZ COUNTY IN2017.
..LANE HAS BUILT 13 BOARDSWITH OVER 100- THOUSANDDISCARDED CIGARETTES..LANE AND HIS PARTNER SAYTHE TWO ARE TRYING TO BRG INATTENTION TO BEACH ANDOCEAN POLLUTION...###9:26-9:36<CIGARETTE LITTER D ANALLTHESE LITTLE INDIVIUALCONTRIBUTIONS OFTEN FEELOVERLOOKED AND LIKE YOUKNOW HARD FOR US TOQUANTIFY.
WHAT DOES MY ONELITTLE ACTION MATTER."áááBUTTEDááá114-:1116 :2THE CIGARETTE SURFBOARDSSEARVE AS THIS EMBLEM OFTHIS ONE SMALL ACTIONTURNING INTO SOMETHING WAYBIGGER AND TAKING TH ISPIECE OF TRASH AND CREATINGART WITH IT.