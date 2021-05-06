Local doctor living in India details COVID-19 crisis, says he's hopeful the country is hitting plateau in cases

Before this second wave and with limited government rules, Joshi says people became extremely complacent and let their guards down.
He says there was no social distancing.
Before this second wave and with limited government rules, Joshi says people became extremely complacent and let their guards down.
He says there was no social distancing.
GOOD EVENING, I AM PAUL LaGRONGOLaGRONE.THANK YOU FOR JOINING US HERETONIGHT.THE PANDEMIC IS HAVING TWODIFFERENT COMPETING REALITIESTHIS DAYS.THE TRUTH IS A LOT OFENCOURAGING DEVELOPMENTS HEREIN THE ULINGTS.CASES AT A SEVEN MONTH LOW.HOSPITALIZATIONS ARE FASTLYFALLING.SOME STATES SEEING DAYS WITHZERO COVID-19 DEATHS BUTSOMETHING HAPPENING IN INDIA.SEEMS VERY FAR AWAY, BUT THEHUMAN CATASTROPHE COULD HURT USHERE WITH NEW VARIANTS FORMINGAND PUT AT US RISK.IN INDIA 412,000 NEW CASES.THE HIGHLY DAILY RECORD AND THEWORLD HEALTH ORGANIZATIONTONIGHT SAY INDIA ACCOUNTS FORALMOST HALF OF ALL COVID CASESIN THE WORLD.AND BEHIND THESE NUMBERS ARETHE PEOPLE, THE STORIES OFHUMAN SUFFERING AND AT THISHOUR, DESPERATION.RIGHT NOW, HELP IS POURING INFROM THE U.S. AND OTHERCOUNTRIES.GERMANY TODAY FLYING INSUPPLIES TO HELP BUILD ANOXYGEN-GENERATING PLANT.WAR SHIPS SPOTTED NEAR THEINDIAN COAST DELIVERING OXYGENAND MEDICAL SUPPLIES.EARLIER THIS WEEK THE U.S. SENEASENDING IN MEDICAL EQUIPMENTWITH 500 OXYGEN CONCENTRATORS.AT THIS POINT A GLOBAL EFFORTAND HEATHER LEE IS TAKING OUTTO STORY SPEAKING TO A MAN WHOIS IN INDIA NOW.WE HEAR FROM A LOCAL DOCTOR WHOBELIEVES THAT THINGS WILLEVENTUALLY GET BETTER.
By Hadi Azmi, Noah Lee and Nontarat Phaicharoen
The highly contagious “Indian variant” of the coronavirus has..