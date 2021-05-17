Die Katze ist aus dem Sack: Rita Ora und Taika Waititi sind ein Paar

Taika Waititi and Rita Ora spotted 'walking around like boyfriend and girlfriend'
Bang Media International Limited
Pop star Rita Ora is rumoured to be dating acclaimed director Taika Waititi.
Pop star Rita Ora is rumoured to be dating acclaimed director Taika Waititi.
Rita Ora has secretly been dating Jojo Rabbit director and star Taika Waititi for over a month, according to reports.
Die Sängerin ist Berichten zufolge frisch verliebt - dabei ist der neue Mann an der Seite der Sängerin kein Unbekannter