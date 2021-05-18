Monte Dolack artwork celebrates creek restoration project
KREVAT: TUCKED AWAY IN THE TBEAUTIFUL MADISON VALLEY,CONSERVATION, ART AND ENERGYMEET AT THE ORESTORATION PROJECT.
AND ONTHURSDAY MORNING THE PROJECTWAS CELEBRATED WITH ANUNVEILING OF ARTWORK.
THEOIN THE WORKS S T 2004.
THEGOAL: REPAIR AND RESTOREAGRICULTURAL DAMAGE TO THELAND& CAUSED BY PREVIOUSLANDOWNERS WHO DITCHED ANDSTRAIGHTENED OUT THE CREEK...DRAINING WATER OFF THE NOWRESTORED WETLANDS.
GOODSTEWARDSHIP AND PASSION FORCONSERVATION BROUGHT TOGETHERAN UNLIKELY CREW.
ONE OF THELEADERS& 4TH GENERATION OWNEROF THE GRANGER RANCHES JEFFLAZLO.
LASZLO: ITGREAT JOURNEY, BUT ITGREAT EXAMPLE OF COLLABORATIONAND I THINK IN THESE SORT OFTUNUSUAL TIMES WE LIVE IN, ITTGREAT TO BE PART OF SOMETHINGWHERE WETOGETHER TOWARDS A COMMONGOAL.
THE PROJECT TRANSFORMEDTHE STREAM BACK INTO ITSORIGINAL WINDINGPATH...SPANNING 15MILES...CREATING 700 ACRES OFWETLANDS.
BEFORE TFOFOPROJECT...DOZENS OF BIRDSCOULD BE FOUND IN THE AREA...NOW OVER ONE HUNDRED DIFFERENTSPECIEOF BIRDS.
ANOTHERPARTNER IN EFFORT&NORTHWESTERN ENERGY& WHOCONTRIBUTED $2.9 MILLIONDOLLARS TO THE PROJECT.SULLIVAN: IT HAD THE THREETHINGS YOU NEED FOR ASUCCESSFUL ENVIRONMENTALPROGRAM.
IT HAD A NEED.
IT HADA LOT OF DEFICIENCIES FROM ANENVIRONMENTAL STANDPOINT.
ITHAFUNDING.
NORTHG.STERN HADA RELICENSE OBLIGATION ANDCOULD CONTRIBUTE TO THE MONEY.AND MOST IMPORTANTLY, IT HAD AWILLING PARTNER IN TLANDOWNER.
NORTHWESTERN ENERGYCOMMISSIONED A PAINTING OFOWHO SAID HE WAS EAGER TO BE APART OF THE PROJECT.
DOLACK: IWAS DELIGHTED TO BE ABLE TOBRING WHATEVER I CAN TO THISPROJECT, SO THEREVISUAL THAT IDEALLY WOULD SUMUP WHAT WEPROCEEDS OF THE SALE OF PRINTSWILL BE DONATED TO ENNIS-AREAORGANIZATIONS THAT PROMOTEENVIRONMENTAL EDUCATION FORKIDS.
KREVAT: KILLAKPAINTING WILL BE ON DISPLAY ATTHE ENNIS CHAMBER OF COMMERC CREPORTING IN THE MADISONVALLEY, GABY KREVAT, MTN NEWAN INFAMOUS ENTERTAINER.