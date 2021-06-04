Federal firefighters say low pay keeps them off the job

Some firefighters are saying that the pay is too low for federal employees.
Forest Service firefighters start at $13.45 an hour which is below California's minimum wage.
Some firefighters are saying that the pay is too low for federal employees.
Forest Service firefighters start at $13.45 an hour which is below California's minimum wage.
STRUGGLING TO KEEP STATIONSSTAFFED AS THE STATE DEALS THISYEARS FIRE SEASON.SOME FIREFIGHTERS ARE SAYINGTHAT THE PAY IS TOOLOW FOR FEDERAL EMPLOYEES.FOREST SERVICE FIRE FIGHTERSSTART AT 13 DOLLARS AND 45CENTERS AN HOUR WHICH IS BELOWCALIFORNIA'S MINIMUM WAGE.UNION OFFICIALS SAY CREWS ARESTRUGGLING TO PAY THEIR RENT..MAKING IT HARDER TO STAY --DESPITE THE INCREASED NEED."IT'S BEEN REALLY FRUSTRATING TOWATCH THESE QUALITY PEOPLE THATCOME IN AND REALLY WANT TO DOTHIS JOB,BASICALLY HAVE TO MAKE ACHOICE."CONGRESSMAN JERRY HARDER SAYS HEIS CURRENTLYWORKING ON LEGISLATION THATWOULD CREATE INCENTIVES TOPAY CREWS MORE MONEY AND HIREMORE PEOPLE.IN TODAY'S FOODIE FRIDAY.
23ABCSKALL