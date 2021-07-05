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Global Edition
Tuesday, July 6, 2021

Hospitalizations up as Delta variant cases grow

Credit: WAPT
Duration: 01:49s 0 shares 1 views
Hospitalizations up as Delta variant cases grow
Hospitalizations up as Delta variant cases grow
Hospitalizations up as Delta variant cases grow

THAT’S RIGHT THAT THATADMONITION TO KEEP MASKING UPCOMING FMRO DOCRTO ANTHONYFAUCI.THIS IS MISSISSIPPI’S HEALTHOFFICERS WARNING.THIS IS A HOSPITAL.THOSE ARE SEEING AN INCREASINGNUMBER OF PATIENTS FMRO THATVERY CONTAGIOUS COVID-19VARIANT.A WARNING FROM STETA HEALTHOFFICER, DR. THOMAS DOBBS TOMISSISSIPPI’SHO W HAVEN’T BEENVACCINATED AGAINST CORONAVIRUSDOBBS TWEETED MONDAY HOSPITALSACRO TSSHE STATE ARE SEEING ABUMP IN THE NUMBER OF PATIENTSDIAGNOSED WHIT THE HIGHLYCONTAGIOUS COVID-19 DELTAVARIANT.AND PEOPLE ARE DYING AND PEOPLTHAT DIDN'T’SEE.BOB SAYS ANYONE WHO HASN’TROLLED UP THEIR SLEEVESO T GETTHE SHOTS TO GO AND DO SO RIGHTNOW MISSISSIPPI HAS THE LOWESTVACCINATNIO RATE IN THE NATION.THAT’S ONE REASON WHY THENATION’SOP T INFECTIOUS DISEASESPECIALISTS, DR. ANTHONY FAUCISAID EVEN FULLY VACCINATEDMISSISSIPPI’S MAY WANT TO KEEPMASKING UP.I THINK THEY WOULD BE A GOODREASON TO DO THAT.I MEAN BECAUSE THERE AS WE’VESAID SO OFTEN THAT VACCINES ARENOT EVEN AS GOOD AS THEY ARE ANDHILYGH EFFECTIVE NOTHING IS 100%AND IF YOU YOURSELF IN ANENVIRONMENT IN WHICH YOU HAVE AHIGH LEVEL OF VIRAL DYNAMICS ANDA VERY LOW LEVEL OF VACCINE YOUMIGHT WANT TO GOHE T EXTRA STEPAND I DO FEEL THAT WE SHOULDKEEP OUR MASK ON EVEN THOUGHWE’RE VACCINATED JUST TO STOPTHE SPREAD.ACCORDING TO DR. TOMS 90% OF THPEOPLEHO W PASSED AWAY FROMCOVID AND THE PAST MONTH WERE ONVACCINATED LIVET A THE STATEHE

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