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Global Edition
Wednesday, July 7, 2021

West Palm Beach man grieves loss of beloved grandmother in Surfside building collapse

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 01:57s 0 shares 1 views
West Palm Beach man grieves loss of beloved grandmother in Surfside building collapse
West Palm Beach man grieves loss of beloved grandmother in Surfside building collapse

Christopher Ramsey said his parents heard the news watching the Today Show while out of town.

- A PALM BEACH COUNTY MAN'SGRANDMOTHER, WHO WAS ABOUT TOCELEBRATE HER 81-ST BIRTHDAYNEXT MONTH.

WPTV NEWSCHANNEL5'S TODD WILSON SPOKE WITH HIMON HOW HE AND HIS FAMILY ARECOPING.<< (SOT 25:19:11)(COVER SOMEWITH VIDEO OF THE BUILDINGCOLLAPSING) SCARY TO THINKABOUT THE VIDEO OF THEBUILDING COLLAPSE.

THATSECTION THAT FIRST FELL,THAT'S WHERE MY GRANDMOTHERLIVED.

NATS: (VO) SHE LIVED ONTHE 9TH FLOOR.

CHRISTOPHERRAMSEY SAYS HIS PARENTS HEARDTHE NEWS WATCHING THE TODAYSHOW WHILE OUT OF TOWN.

(SOT17:03:27) 10 SEC THAT'S WHENTHEY CALLED ME AND MY BROTHERTO LET US KNOW "HEY, JUST SOYOU ARE AWARE ABI'S CONDOCOLLAPSED." ABI IS WHAT WECALLED MY GRANDMOTHER.

NATS:(VO) RAMSEY SAYS BY THEFOLLOWING MONDAY - HE WAS ATTHE SITE IN SURFSIDE.

HE SAYSHE SAW A BIG MOUND OF ROCKTHAT USED TO BE A TWELVE-STORYBUILDING.

(SOT 19:45:00) ICAME TO A STRONG REALIZATIONEVEN THOUGH WE HAVE HOPE TOFIND THE PEOPLE, HOW THEY'REGOING TO FIND THE PEOPLE ISNOT GOING TO BE THE WAY WEREMEMBERED THESE PEOPLE.

NATS:(VO) BUT HIS FAMILY'S PRAYERSWERE ANSWERED.

ABI'S BODY WASFOUND INTACT.

RAMSEY SAYSGRANDMA WAS A JEWEL.

(SOT23:54:22) SHE WAS A VERYSTRONG WOMAN, SHE HAD A VERYSTRONG PERSONALITY, A LITTLEBIT OF NO FILTER BUT WITH ALOT OF RESPECT.

SHEAPPRECIATED THE FINER THINGSIN LIFE.

NATS: (VO) RAMSEYSAYS HIS RELATIONSHIP WITH HISGRANDMOTHER WASN'T ALWAYS EASYBUT THEY WORKED ON IT.

(SOT30:11:20) I'M SO GLAD THAT WEWERE ABLE TO GET TO THIS PLACEBEFORE AN INCIDENT LIKE THISHAPPENED WHERE IF WE DIDN'TGET TO THIS PLACE MY ONEREGRET WOULD BE THAT I WASN'TIN A GOOD PLACE WITH MYGRANDMOTHER.

TODD'S TAG:RAMSEY SAYS HIS FAMILY WILLHAVE FUNERAL SERVICES FORMAGALY "ABI" DELGADO AT 11 AMTHURSDAY AT ST.

PATRICK'S INMIAMI BEACH.

IN WEST PALMBEACH, TODD WILSON, WPTV NC 5.

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