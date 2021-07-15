Arthur Ashe documentary will examine legend's impact on tennis, HIV activism

Arthur Ashe Documentary Spotlighting Tennis Legend’s Racial and HIV Activism Set at CNN Films and HBO Max
A new documentary on the life and career of tennis great Arthur Ashe called “Citizen Ashe” is in the works for CNN Films and..
ARTHUR ASHE WILL BE THE SUBJECTOFA NEW DOCUMENTARY...AND THAT CAUGHT MY EYE.ACCORDING TO "VARIETY"...THEDOCUMENTARY FEATURE WILL EXPLORETHE IMPACT ARTHURASHE HAD ON TENNIS AND H--IVACTIVISM.THE FILMMAKERSSAY FILM WILL ILLUSTREAT ASHE'SPERSONAL EVOLUTION.ANDHIS WORK AS A CIVIL RIGHTSACTIVIST.ASHE WON THREEGRAND SLAM SINGLES TITLES...INCLUDING WIMBLEDON .HE DIED IN 1993 AT AGE 49 OFAIDS-RELATED PNEUMONIA AFTERRECEIVING A TAINTED BLOODTRANSFUSION.ASHE WASOSPHUMOUSLY AWARDED THEPRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOMTHAT YEAR.THE DOCUMENTARY IS SET TO BERELEASED NEXT YEAR.JULIE CHERYL REAX JULIE CHERYLREAXANOTHER AMAZING USE OF ATHREE-D PRINTER CAUGHT MY EYE...
A new documentary on the life and career of tennis great Arthur Ashe called “Citizen Ashe” is in the works for CNN Films and..