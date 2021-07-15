Skip to main content
Global Edition
Thursday, July 15, 2021

Arthur Ashe documentary will examine legend's impact on tennis, HIV activism

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 00:54s 0 shares 1 views
Arthur Ashe documentary will examine legend's impact on tennis, HIV activism
Arthur Ashe documentary will examine legend's impact on tennis, HIV activism
Arthur Ashe documentary will examine legend's impact on tennis, HIV activism

ARTHUR ASHE WILL BE THE SUBJECTOFA NEW DOCUMENTARY...AND THAT CAUGHT MY EYE.ACCORDING TO "VARIETY"...THEDOCUMENTARY FEATURE WILL EXPLORETHE IMPACT ARTHURASHE HAD ON TENNIS AND H--IVACTIVISM.THE FILMMAKERSSAY FILM WILL ILLUSTREAT ASHE'SPERSONAL EVOLUTION.ANDHIS WORK AS A CIVIL RIGHTSACTIVIST.ASHE WON THREEGRAND SLAM SINGLES TITLES...INCLUDING WIMBLEDON .HE DIED IN 1993 AT AGE 49 OFAIDS-RELATED PNEUMONIA AFTERRECEIVING A TAINTED BLOODTRANSFUSION.ASHE WASOSPHUMOUSLY AWARDED THEPRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOMTHAT YEAR.THE DOCUMENTARY IS SET TO BERELEASED NEXT YEAR.JULIE CHERYL REAX JULIE CHERYLREAXANOTHER AMAZING USE OF ATHREE-D PRINTER CAUGHT MY EYE...

Advertisement

Related news coverage