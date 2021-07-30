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Friday, July 30, 2021

Nellis AFB shows off planes at Red Flag Media Day

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:46s 0 shares 1 views
Nellis AFB shows off planes at Red Flag Media Day
Nellis AFB shows off planes at Red Flag Media Day

Red Flag exercises are underway at Nellis Air Force Day and they invited the media to learn more about what they do.

COVID-19 VACCINE.NELLIS AIR FORCE BASESHOWED OFF A MASSIVE COLLECTIONOF PLANES AND WEAPONS.IT WAS ALL FOR A RED FLAGMEDIA DAY.WE SPOKE WITH THE RED FLAGCOMMANDER WHO SAID MOST OF THEU-S AIR FORCE INVENTORY WAS ONDISPLAY.THE GOAL OF A RED FLAG ISTO GIVE AIR-CREWS TRAINING ANDTHE EXPERIENCE THAT COMESITHWINTENSE AIR COMBAT."THEY’RE GOING TO DEVELOPCONFIDENCE UNDER FIRE IN THAT...... THERE’S JUST SO MANY THINGSTHAT ARE GOING ON THAT REALLYCREATES SOME CHALLENGES THATTHEY’VE NEVER SEEN."NELLIS WARNS PEOPLE NEARE THBASE COULD EXPERIENCE MORENOISE THAN USUAL.THE RED FLAG EVENT RUNS

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