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Global Edition
Sunday, August 8, 2021

Former Olympians talk life after Games

Credit: 41 Action News
Duration: 02:03s 0 shares 1 views
Former Olympians talk life after Games
Former Olympians talk life after Games

WATCH IT ON KSHB 41LATER TONIGHT IN PRIMETIME.REPORTER CHARLIEKEEGAN SPOKE TO ACOUPLE FORMEROLYMPIANS FROM OURAREA ABOUT LIFE AFTERTHE GAMES.ONE OF THE BIGQUESTIONS FOR THEATHLETES I SPOKE TO ISHOW DO YOU KNOW WHENIS IT TIME TO WALK AWAYFROM COMPETITION.SPRINTERS -FORXAMP E- WANT TO LEAVE THETRACK ON THEIR OWNTERMS - YOU KN.

OWCENTRAL GRADUATE MUNAE LECOMPETED IN THE2004 ATHENS AND 2008BEIJING OLYMPIC GAMES.SHE SAID COMMUNICATINGWITH HER BODY WAS Y KEIN DECIDED WHEN TOSTOP RUNNINGCOMPETITIVELSHE DID ADMIT HERRESULTS IN THE OLYMPICS- JUST MISSING A MEDAL -HELPEDUE FL HER TOCOMPETE BEYOND THEOLYMPICS INTO HE 2009TRACK SEASON.Muna Lee // Sprinter at 2004 and2008 Olympicames G"There's motivation there [aerftthe2008 Olympics] but there'sls aothe Ididn't get a medal, so y gouodownand then come back up onha temotional roller coaster.

I knewcoming into the next year I'drunfaster.

I didn't end withinjuries, Iended my season healthy."I ALSO SPO WH KESWIMMER SHANNONVREELAND.SHE DEALT WITH ASHOULDER INJURY IN 2016TRIALS THAT BASICALLYMADE THE DECISION TOSTOP SWIMMING FOR HER.BUT SHE ALREADY HADPLANS FOR A NEW CAREERBEYOND SWIINMMG IN THEWORKS - SO SHE FLOWEDRIGHT INTO THAWHAT ARE BOTH ATHLETESDOING NOW??VREENDLA IS A LAWYERN IATLANTA.LEE MOVED BACK TO KCABOUT TWO YEARS O AG