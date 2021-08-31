Skip to main content
Global Edition
Sunday, September 12, 2021

Local family brings attention to drug addiction stigma

Credit: KOAA - Southern Colorado
Duration: 03:10s 0 shares 7 views

Local family brings attention to drug addiction stigma
Local family brings attention to drug addiction stigma

One Colorado family uses their voice to try to fight the stigma that often comes with drug addiction, after losing a loved one during the pandemic to drug addiction.

IN THE WAKE OF A RECORD BREAKINGYEAR OF OVERDOSE DEATHS ACSSROTHE COUNTRY...WE'RE SHARING THE STORY OF ONECOLORADO FAMILY...USING THEIR VOICE -- TO SHATTERTHE STIGMA SURROUNDINGADDICTION.COLETTE BORDEL IONS LIVE ATCOLORADO SPRINGS CITY HALL...WHERE FAMILIES WILL GATHERTOMORROW IN HONOR OF"INTERNATIONAL OVERDOSEAWARENESS DAY"...COLETTE?TOMORROW IS A CHANCE TO REMEERMBTHOSE WE'VE LOST -- AND GIVE ASPACE FOR THE GRIEF...THAT T'SOUCHED NEARLY EVERY ONEOF OUR LIVES.A FRONT RANGE FAMILY I TALKEDWITH...BELIEVES THEY WOULD STILL HAVETHEIR LOVED ONE -- IF THEPANDEMIC, HAD NEVER HAPPENED.OK RQUPDATE LOWER THIRDSNATS: SOFT CRICKET..S.I USUALLY COME ONCE A WEEK ANDPUT FLOWERS OUTTRACK: STORIES FROM BEYONDHE TGRAVE...SOT: "2020 I WOULD SAY WASDEVASTATING FOR US." TRACK:STICK WITH THE LIVG.INSOT: "SOMEONE WHO STRUGGLES WITHSUBSTANCE USE DISORDER, WHENTHEY DIE, THEY DON'T GET ACHANCE TEVO MERAKE A DECISIONTO GET HELP."TRACK: LEON WITTNER'S OLDESTDAUGHTER, SARA, BATTLED OPIOIDADDICTION FOR YEARS -- AND HADBEEN IN RECOVERY FOR A WHILE...SOT: "SARA GRADUATED FROMCOLLEGE.SHE HAD AN AMAZING JOB.SHE WAS DRIVING A BRAND NEW R CASHE BOUGHT SIX MONTHS BEFORE.SHE HAD AN APARTMENT, AND LIFEWAS GREAT.SHE WAS GOING TO GET MARRI IEDNA COUPLE OF MONTHS, ANDSUBSTANCE USE TOOK HER DOW" N.TRACK: STEALING A DAUGHTER...AND SISTER...FROM THE FAMILY...SOT: "NOTHING MATTERS AS MUCASHTHE DRUGS, WHEN SOMEONE IS INACTIVE ADDICTION.AND THAT IS SO HARD AS A FAMY ILMEMBER TO COME TO TERMS WITH."TRACK: THE PANDEMIC -- TAKINGAWAY THE SUPPORT SARA NEEDED --LIKE MEETINGS -- AND A PLACEWHERE SHE COULD HELP OTHERS.SOT: "IF 2020 HADN'T HAVEHAPPENED WITH COVID, WE'D STILLBE SITTING HERE WITH SARATODAY."TRACK: IT WAS APRIL 16TH, LASTYEAR.SOT: "IT'S ALWAYS BEEN A FEAR OFMINE THAT I WOULD BE THE ONE TOFINDHER IF SOMETHING BAD DID HAPPEN.SO THEN I WENT AND I TEXTED HER,DI'TDN GET A RESPONSE.CALLED HER, NO ANSWER.KNOCKED ON THE DOOR, NO ANSWER.SO I KNEW AS SOON AS I OPENEDTHE DOOR, THAT I WOULD FINDHER."TRACK: SARA...BECOMING ONE OF MORE THAN93-THOUSAND AMERICANS WHO DIEDFROM AN OVERDOSE IN 2020.SOT: "THAT IS MORE THAN A FULLYLOADED 737 CRASHING EVERYDAY OF THE YEAR.NOW, WHEN YOU LOOK AT IT THATWAY, WE WOULD BE COMPLETELY UPIN ARMS LOSING THAT MANY PEOPLEEVERY DAY TO ALMT ANOSYTHINGELSE."TRACK: AND FOR THE WITTNERS...THE GRIEF, DIDN'T STOP AFTERSARA'S DEATH.

..WITH LEON'S BELOVED WIFE GINA...PASSING AWAY FROM CANCER JUST AFEW MONTHS AGO.SOT: AND SHE WANTED MTOE AKSURETHAT SHE DIDN'T MAKE GRACE AND IHAVE TO MOURN HER DEATH SO SOONAFTER SARA'S." TRACK: A FAMILY,PULLING TOGETHER, THROUGH THEPAIN...SOT: "SARA WOULD BE REALLY PUDROOF US, HONESTLY.TRACK: AND MAKING SURE THEMEMORIES -- LEAVE BEHIND ALEGACY.

..SOT: "THERE'S NO REASON YOUSHOULD FEEL ASHAMED TO HAVESOMEBODY THAT YOU LOVE WHOS ISTRUGGLING WITH SUBSTANCE ABUSE,OR WHO HAS OVERDOSED AND PASSEDAWAY, IF ANYTHING YOU SHOULDFEEL MOREME WEPORED TO HELPOTHERS THROUGH THEIR STRUGGLE."TRACK: TRYING TO SAVE LIVE- S BYTELLING SARA'S STORY.THERE ARE LOTS OF RESOURCESREADY TO HELP PEOPLE STRUGGLINGWITH ADDICTION IN SOUTRNHECOLORADO -- PLACES LIKEASPENRIDGE...SANDSTONE CARE...DIVERSUS HEALTH...AND THE LIST GOES ON.IF YOU NEED TO TALK TO SOMEONERIGHT NOW -- CALL COLORADOCRISIS SERVICES, AT1-844-493-82-55.ADDICTION IS NOT SOMETHING, YOUHAVE TO FIGHT ALE.ONAWOFY, SC, CB N5.