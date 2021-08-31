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Global Edition
Tuesday, August 31, 2021

Tulsa area ministry looking for donations for Hurricane Ida victims

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2
Duration: 01:53s 0 shares 1 views

Tulsa area ministry looking for donations for Hurricane Ida victims
Tulsa area ministry looking for donations for Hurricane Ida victims

X"2 NEWS OKLAHOMA AT NOON"GOOD AFTERNOON AND THANK YOUFOR CHOOSING 2 NEWS OKLAHOMA ATNOON.I'M MIKE BRKS.OOA TULSA-AREA MINISTRY IS LOOKINGFOR YOUR HELP TODAY FOR VICTIMSOF HURRICANE IDATHEY'RE PREPARING TO SHIP MUCHNEEDED SUPPLIES TO LOUISIANA INTHE RECOVERY EFFORT.STARTING TODAY -- THEY ARECOLLECTING ITEMS AT ANTHEMCHURCH IN BROKEN ARROW.THAT'S WHERE WE FIND 2 NEWSOKLAHOMA REPORTER BRADY HALBLEIBWITH HOW YOU CAN HELP.GOOD AFTERNOON MIKE --I'M HERE OUTSIDE ANTHEM CHURCHIN BROKEN ARROW WHERE IN JUST AFEW HOURS VOLUNTEERS HOPE TO BESORTINAG LOT OF ITEMS TO BESHIPPED TO LOUISIANA.SO FAR -- IT'S BEEN A SLOW START-- AND THAT'S WHY THEY'RE TRYINGTO GET THE WORD OUT.The group collecting the itemsis PRAYING PELICANS MISSIONS ANON-PROFIT ORGANIZATION THATconnects CHURCHES throughmissions work and to HELP THOSEPIMACTED BY NATURAL DISASTERS.ANTHEM CHURCH HAS AGREED TO LETTHEM STORE THE GOODS HERE BEFOREtheir SHIPPED OFF.ADAM AND CARISSA HILDEBRANDT --LEADING THE DRIVE -- SAY THEYHAVE BEEN IN-CONTACT WITH AIDPROVDERIS IN SOUTHERN LOUISIANAWHO SAY THERE ARE CERTAIN ITEMSTHAT ARE CRITICALLY NEEDEDRIGHT.SOME OF THOSE INCLUDE:BOTTLED WATERNON PERISHABLE FOODTARPSCHAINSAWSRAPID COVID TESTSHAND SANITIZERAND PLENTY OF OTHER ITEMS ASWELLADAM HILDEBRANT AND HIS WIFE --SAW THE DEVASTATION OF HURRICANEIDA - AND kNEW THEY HAD TORESPOND.Adam Hildebrandt, PrayingPelican Missions: "We know thatits important in this time to bethe hands and feet of christ andto show there is hope out thereeven what feels like a hopelesssituation."They're asking people to dropoff the items from FROM 11 T3Otoday.IF YOU'RE UNABLE TO MAKE IT HERETODAY -- THERE ARE PLENTY OFOTHER CHANCES YOU CAN DONATE.THEY'RE ALSO BE HERE WEDNESDAY10 TO 5.THURSDAY 1 TO 3AND SUNDAY 8 TO 1.TO SEE A FULL LIST OF ITEMS THEYARE SEEKING