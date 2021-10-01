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Friday, October 1, 2021

Friday noon COVID-19 update

Credit: KMBC
Duration: 03:00s 0 shares 1 views

Friday noon COVID-19 update
Friday noon COVID-19 update
Friday noon COVID-19 update

IN PRISON FOR A KANSAS CITYTRIPLE MURDER HE SAYS HE DID NOTCOMMIT.NEW TODAY, DRUG MAKER MERCK YSITS EXPERIMENTAL COVID-19MEDICINE NOT ONLY REDUSHOSPITALIZATIONS, IT ALSO CUTSTHE CHANCE OF DEATH HALF.INMERCK IS NOW GOING TO SEEKEMERGENCY AUTHORIZATION FROM THEFOOD AND DRUG ADMINISTRATION.IF THE FDA APPROVES IT, ISTHPILL WOULDBE THE FIRST DRUGABLE TO EFFECTIVELY TRTEACOVID-19.THE U.S. GOVERNMENT HAS ALREADYPROMISED TO Y BUNEARLY TWOMILLION DOSES IF IT IS APPROD.VEDOCTORS AT THE UNIVERSITY OFKANSAS HEALTH SYSTEM SAY THENEWS FROM MERCK IS POSITIVE SOFAR.BUT IT ISN'T’A MAGIC PILL.

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