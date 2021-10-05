It’s Cybersecurity Awareness Month – a good time to help family and friends
Cybersecurity Awareness Month is mostly geared toward businesses rather than individuals, encouraging them to ensure they carry out..
THE PANDEMIC...OUR LIVES ARESO MUCH MORE VIRTUAL NOW.
THATMEANS WE'RE AS VULNERABLE ASEVER TO HACKERS AND OTHERS WHOWANT TO STEAL OUR INFORMATION.NORFOLK STATE UNIVERSITY HEREHAS A CYBERSECURITY PROGRAM...IT STARTS WITH MAKING SUREYOUR COMPUTER ALWAYS HAS SOMESORT OF ANTIVIRUS SOFTWARE.PROTECTION AGAINST MALICIOUSSOFTWARE -- OR 'MALWARE' --ADDS ANOTHER LAYER OF SECURITYFROM HACKERS TRYING TO STEALINFORMATION.
FOR PASSWORDS --GRAHAM SAYS MAKE SURE THEY'REAT LEAST EIGHT CHARACTERS ANDSOMETHING NO ONE WILL GUESS.DON'T STORE PASSWORDSONLINE...WRITE THEM DOWN ATHOME OR USE A PASSWORDMANAGER.
IF YOU CLICK ONSOMETHING AND YOU THINK ITGAVE YOU A VIRUS...ORMALWARE...SHUT DOWN YOURCOMPUTER AND GET IT CLEANED.DR. JONATHAN GRAHAM//PROFESSOR OF COMPUTER SCIENCE,NORFOLK STATE UNIVERSITY 05:40"YOU WANT TO KEEP A BACKUP OFTHE STUFF ON YOUR MACHINEBECAUSE IF YOU HAVE A CBAKUPAND YOU THINK YOU'VE DONESOMETHING WRONG, THEN YOU CANWIPE YOUR ENTIRE MACHINE ANDSTART AGAIN.//05:54W "E ALLARE GOING TO GET HACKED ATSOME TIME.
WE MAY NOT EVENKNOW IT HAPPES NBUT HAVING ABACKUP GIVES YOU A CHANCE TOSAY WELL YM MACHINE IS ACTINGKIND OF SLOW, KIND OF CRAZY,LET ME CLEAN ITA ND STARTAGAIN." AN EXTERNAL HARDDRIVEIS A OPTION FOR THAT KDIN OFSTORAGE, BUT DON'T FORGETABOUT THE CLOUD OPTIONS.GOOGLE DRIVE IS ONE, OF COURSEI- CLOUD IS ANOTHER.IF MULTIFACTOR AUTHENTICATIONIS AN OPTION FOR LOGGING INSOMEWHERE -- MEANING AT LEASTTWO FORMS OF CONFIRMATION,LIKE A SPECIAL CODE -- USE IT.IT'S ANOTHER LAYER OFPROTECTION.
LIVE IN NORFOLK,AS, NEWS THREE.
Cybersecurity Awareness Month is mostly geared toward businesses rather than individuals, encouraging them to ensure they carry out..