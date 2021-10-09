Henderson microbrewery beating the odds and brewing a recipe for success

In poker, a "bad beat" means the player who seemed to have the best hand was beaten by the underdog.
And in the world of craft beer, Bad Beat Brewing is counting on what many others may think is an underdog in order to beat their competitors who may seem to have better odds.
IN POKER...A "BAD BEAT"EA MNS.....THE PLAYER..... WHO SEEMEDTO HAVE.... THE BEST HAND... WASBEATEN.... BY *THE UNDERDOG*!*AND*...IN THE WORLD OF CRAFTBEER..."BAD BT EABREWING"..... ISCOUNTING ON..... WHAT MANYOTHERS..... MAY THINK.... IS ANUNDERDOG...IN ORDER TO BEAT THEIRCOMPETITORS... WHO MAY SEEM....TO HAVE BETTER ODDS!TONIGHT...13 ACTION NEWS ANCHOR....TODD QUINONES TAKES YOU.....BEHIND THE SCENES.... OF THISLOCAL BREWERY...THE WOMAN.... BREWINGUP... A WINNING HAND!TODD: WHEN YOU FIRST WALK INHERE, THIS TOWER OF BEER CANS,IT’S WHAT IMMEDIATELY GRABS YOUREYE.
THIS IS SOMETHING I’VENEVER SEEN BEFORE.AMANDA: YEAH, IT’S PRETTYINCREDIBLE... THIS IS HOPPYTIMES.
THIS IS OUR INDIA PALEALE.AMANDA: THESE ARE ALL OF THEOTHER STYLES UP HERE... THATOBVIOUSLY GOES TO SHOW YOU HOWMUCH OF THIS IPA THAT WE DOSELL... I BREW THIS, 30 BARRELSEVERY SINGLE WEEK.AMANDA KOELLER IS A ONE OF AKIND LONG SHOT.
ACCORDING TO THENEVADA BREWERS ASSOCIATION, SHEIS THE ONLY FEMALE HEAD BREWERIN THE STATE.
AND HERE INSIDEBAD BEAT BREWING IN HENDERSON,KOELLER TOOK ME TO SCHOOL.AMANDA: THE ONLY LIVING ORGANISMTHAT WE WANT IN THE FERMENTER ISGOING TO BE THE YEAST THAT WEADD SPECIFICALLY TO FERMENT THATWORK.TODD: THE YEAST CAN SURVIVE AHIGHER TEMPERATURE THAN OTHERBACTERIA OR PARASITES ORSOMETHING LIKE THAT?AMANDA: NO.
SO WE’LL BRING IT TOA BOIL, WE’LL ADD HOPS IN HERE.TODD: BY THE WAY, THAT WAS AVERY NICE WAY OF SAYINGINCORRECT.(LAUGHING)STOP PRETENDING LIKE YOU’RE ABREW MASTER.THE BREWERY IS PART SCIENCE-LABAND PART BACKYARD BARBECUE HANGOUT, AND KOELLER IS THE ACADEMICWITH A MASTER BREWERS’’CERTIFICATION FROM U.C.
DAVIS.AMANDA: THE ALPHA ACIDS NOWBECOME ISO ALPHA ACIDS AND ISOALPHA ASSETS ARE BITTER.SHE’S ALSO THE EMCEE, CONSTANTLYCOMING UP WITH NEW WAYS TO KEEPTHE CROWD ENTERTAINED WITHSEASONAL BREWS.AMANDA: IT’S A MILKSHAKE IPAWITH CHERRIES AND VANILLA.TODD: WOW.AMANDA: SO WE HAVE ABOUT 400POUNDS OF CHERRY PUREE IN THEREGHRIT NOW.THESE VATS ARE FILLED WITH ALLKINDS OF BEERS FROM THEIR IPA,LAGER AND HEFEWEIZEN, TO THEIRLIMITED SPECIAL BREWS.AMANDA: WE ARE GOING TO TRY ABARREL.TODD: OKAY.AMANDA: WE ARE CURRENTLY ADDINGOUR INGGERBREAD PORTER IN THISBARREL.TODD: GINGERBREAD PORTER?AMANDA: GINGERBREAD PORTER.OUR NEVADA BUILT PHOTOGRAPHERKRIS OMAN SHOWING YOU THEPROCESS OF HOW THEY TAP THEBARREL TO TEST IT.AMANDA: I THINK YOU’RE IN FOR ATREAT ON THE AROMA OF THIS.
IT’SPRETTY AMAZING.TODD: YOU COULD SMELL, AGAIN TOME THIS IS KIND OF LIKECHRISTMAS.AMANDA: YEAH.TODD: THIS IS THE HOLIDAYS IN AGLASS.AMANDA: YEAH, IT’S AMAZING THATWHEN YOU PUT IT INTO THESEBARRELS, IT REALLY DRAWS THECARAMEL CHARACTER OUT.SMELLING IT IS ONE THING.TASTING IT IS SOMETHING ELSE.TODD: HEY KRIS, DID YOU SEE?LOOK OVER THERE.
CAN YOU POINTTHE CAMERA THAT WAY?AMANDA:(LAUGHING)TODD: OH!
YOU’VE GOT A PROBLEM.THERE’S A HOLE IN YOUR GLASS.AMANDA: I KNOW!
I DON’T KNOWWHAT HAPPENED.TODD: WHERE DID IT GO?
WE NEEDBETTER GLASSES.AMANDA: SO CRAZY.
I’M GOING TOHAVE TO TALK TO NATHAN ABOUTTHAT.(LAUGHING)TODD QUINONES, 13 ACTION NEWS.PRE-COVID... "BAD BEAT"WAS BREWING... ABOUT -77-THOUSAND GALLONS OF BEER... PERYEAR.LIKE SO MANY BUSINESSES...THEY TOOK A HIT.... DURING THEPANDEMIC.BUT...BUSINESS IS PICKING UPAGAIN... AT THEIR HENDERSONLOCATION...PLUS...SALES AT..... LOCALGROCERY.... LIQUOR STO