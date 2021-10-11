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Global Edition
Monday, October 11, 2021

Former CEO of doomed SC nuke project SCANA headed for federal prison

Credit: WYFF
Duration: 00:41s 0 shares 1 views

Former CEO of doomed SC nuke project SCANA headed for federal prison
Former CEO of doomed SC nuke project SCANA headed for federal prison
Former CEO of doomed SC nuke project SCANA headed for federal prison

THE FORMER CEO OF SNACA AFTERLYING TO INVESTORS KEEP PUMPINGMONEY INTO A MUL-BTIILLIONDOLLAR VC SUMMER NUCLEARSTATION.KEVIN MARSH PLEADED GUILTY OFCONSPIRACY TO COMMIT MAIL ANDWIRE FRAUD.WILL SNDPE TWO YEARS IN FEDERALPRISONAR MSH JASS IF YOU COULDSERVE HIS SENTENCEN I FEDERALPRISON RATHER THAN STATE PRISON.THE JUDGE GRANTED THE REQUESTSHE WILL SERVE BOTH SENT.SAME TIME.WILL REPTOR TO A FEDERAL PRISONIN NORTH CAROLINA IN EARLYDECEMBER.IDEVENCE IN FEDERAL COURT SHOWEDMARCH DEFRAUDED SCANA’SCUSTOMERS KEEPING RATE CREASESINCREA

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